Новите смартфони на Google мощно залагат на AI

В мобилната индустрия хардуерът постепенно остава на заден план. Google отново си извоюва своята ниша, като се фокусира върху това, което наистина прави един смартфон специален: безпроблемна комбинация от хардуер, софтуер и изкуствен интелект.

С пускането на серията Pixel 10 на събитието Made by Google 2025, компанията представи не просто нова линия устройства, а нова философия. Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL и Pixel 10 Pro Fold залагат предимно на подобрения, които не можете да видите. Те са "под капака" и задвижвани от новия чип Tensor G5 и вградения AI модел Gemini Nano. Това ги прави най-персонализираните, проактивни и полезни телефони, създавани някога от Google. Или поне такава е амбицията на компанията. Звездата на шоуто обаче може би е Pixel 10 Pro Fold, който разбива основна бариера за издръжливост на пазара на сгъваеми телефони.

Познат дизайн, но обновен

На пръв поглед Pixel 10 Pro и Pro XL поддържат установения дизайнерски език на серията Pixel 9. Рамката е от полиран алуминий, а гръбът с матово покритие от стъкло. Дисплеите са голяма крачка напред, като както 6.3-инчовият OLED на Pixel 10 Pro, така и 6.8-инчовият OLED на Pixel 10 Pro XL достигат 3300 нита пикова яркост, което е значително подобрение за видимост на открито.

И двете устройства разполагат с нова магнитна технология Pixel Snap за вградено безжично зареждане Qi2, предлагайки по-бърз и по-удобен начин за захранване. Pro XL, по-специално, получава и 25W безжичното зареждане спрямо 15W за другите модели.

Издръжливостта остава на преден план. Телефоните са снабдени със стъкло Corning Gorilla Glass Victus 2. Междувременно Pixel 10 Pro Fold става първият сгъваем телефон с истинска защита IP68, което бележи пробив в надеждността на сгъваемите устройства, където проникването на прах дълго време е слабост.

Удобният дом на изкуствения интелект

В основата му е Tensor G5, изцяло самостоятелно разработен, персонализиран чип на Google. Това е най-значимото подобрение от дебюта на оригиналния Tensor, осигуряващо бърза производителност и отключващо нова ера на изживявания с изкуствен интелект на устройството. G5 не е просто увеличение на изчислителната скорост; той е проектиран съвместно с Google DeepMind, което гарантира, че е оптимизиран за изпълнение на най-новите и сложни генеративни модели на изкуствен интелект директно на устройството. Благодарение на него серията Pixel 10 ще предлага доста повече AI възможности.

Серията Pixel винаги е предлагала новостите на изкуствения интелект, но телефоните Pixel 10 издигат това на съвсем ново ниво. Интеграцията на AI вече не е само заради няколко забележителни функции. Тя е основен слой от потребителското изживяване, правейки телефона по-проактивен и интуитивен. Тази промяна е ключов диференциращ фактор на един пренаситен пазар. С Tensor G5, Google може да изпълнява сложни модели директно на устройството, намалявайки латентността, подобрявайки поверителността и превръщайки телефона в истински личен асистент.

Новост например е Magic Cue. Функцията проактивно предлага информация и полезни действия, без дори да питате. Например, ако получите текстово съобщение от приятел, който ви пита за данните за полета ви, Magic Cue автоматично ще извлече информацията от имейлите ви и ще ви предложи да я споделите с едно докосване.

По подобен начин, когато говорите с авиокомпания, приложението може автоматично да покаже информацията за полета ви на екрана, спестявайки ви необходимостта да преглеждате имейлите си, докато сте на изчакване. Амбицията на Google е този вид дълбока, контекстно-осъзната интеграция на изкуствения интелект да бъде е това, което отличава Pixel, карайки телефона да се усеща по-малко като инструмент и по-скоро като полезен партньор.

Новите телефони Pixel разширяват възможностите на Google за разговорен изкуствен интелект. Gemini Live вече е по-полезен и визуален, с възможността да „вижда“ какво е на екрана или през камерата и да предоставя насоки в реално време. Например, можете да му покажете заплетен възел и да го попитате как да се развърже, а Gemini може да маркира точните части на въжето на екрана ви, за да ви помогне. Новата функция за гласов превод, задвижвана от Tensor G5, позволява превод в реално време по време на телефонни разговори, създавайки по-естествен и безпроблемен разговор на различни езици.

AI решава някои недостатъци и при камерите

Камерите остават перлата в короната на устройствата Pixel, а Pixel 10 Pro и XL предлагат система с три обектива (50MP широкоъгълен, 48MP ултраширокоъгълен, 48MP телеобектив с 5х увеличение). Но суровите спецификации разказват само част от историята. Истинският скок се крие в инструментите за фотография с изкуствен интелект на Google.

Функции като Pro Res Zoom разширяват оптичното увеличение дигитално до 100х, създавайки резултати, които някога бяха невъзможни без сериозна DSLR техника. Стабилизацията с помощта на изкуствен интелект и намаляването на шума осигуряват яснота дори при екстремни нива на увеличение. За творците, 8K видеозаписът вече се присъединява към пакета, като инструменти с изкуствен интелект изглаждат преходите и стабилизират разклатените кадри.

Освен това има и нова функция Camera Coach - асистент с изкуствен интелект в реално време, който помага на потребителите да кадрират снимки, да избягват неудобни ъгли и дори да предлага креативни композиции. За любителите фотографи това превръща моментните снимки в снимки с професионално качество. За ентусиастите, то подобрява разказването на истории, без да е необходим софтуер за редактиране.

Друга забележителна функция е Auto Best Take, която анализира серия от групови снимки и автоматично смесва най-добрите изражения на лицето от всяка снимка в едно перфектно изображение. Така елиминира необходимостта от множество повторни снимки.

AI вече диктува как се развиват смартфоните

Серията Pixel 10 е доказателство за визията на Google за бъдещето на мобилните технологии. Чрез преместването на сложни модели с изкуствен интелект, като Gemini Nano, да работят директно на устройството, Google не само предоставя по-бързи и по-адаптивни изживявания, но и гарантира по-голяма поверителност и сигурност. Телефонът се превръща в личен център за интелигентност, който може да разбере вашите нужди и да действа спрямо тях, без да изпраща данните ви в облака. Тази тенденция за изкуствен интелект на устройството е критична промяна в индустрията и с новия чип Tensor G5 Google затвърждава позицията си на лидер в това пространство.

Докато Google е с дълбока стратегия за изкуствен интелект, насочена към устройствата, други големи играчи подхождат към надпреварата с изкуствен интелект по различни начини. Samsung е например, използва обширната си екосистема от Galaxy, за да предоставя функции за изкуствен интелект, които обединяват множество устройства. С фокус върху холистичното здраве, както се вижда от функциите за уелнес, задвижвани от изкуствен интелект, на техния Galaxy Watch8, Samsung се стреми да интегрира изкуствен интелект в цялото си продуктово портфолио.

Междувременно китайски производители като Honor и Huawei се фокусират върху вграждането на AI в своите персонализирани потребителски интерфейси, за да осигурят мощни функции на камерата и оптимизации на производителността. Huawei, по-специално, обръща голямо внимание на интеграцията на изкуствения интелект за фотография със своите процесори Kirin.

Apple, от друга страна, е известна със своя подход, който поставя поверителността на първо място, разработвайки AI, който да захранва функции като Siri и фотография. Тя обаче е и големият изоставащ, като все още не е предложила много от обещаните от нея възможности.

Това повдига по-големия въпрос: тъй като изкуственият интелект се превръща в най-важния диференциращ фактор, ще продължат ли спецификациите да имат същото значение? За много потребители изкуственият интелект, който работи безпроблемно и зачита поверителността, може да има по-голямо значение от суровите резултати на тестовете и гръмките обещания.