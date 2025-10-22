Новият държавен дълг надхвърли рекордните 17 млрд. лв.

Министерството на финансите пласира поредна емисия облигации в на вътрешния пазар, с което новопоетият държавен дълг достигна рекордните 17.1 милиарда лева за 2025 г.
До края на годината новите държавни заеми вероятно ще продължат, защото е заложен таван от 18.9 млрд. лв. за 2025 г.
В понеделник Министерството на финансите преотвори емисия 3-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), която беше пусната в обращение на проведения на 20 януари 2025 аукцион. Емисията е деноминирана в лева, с падеж 22 януари 2028 г. и годишен лихвен купон от 2.75%.
Обемът на емисията в обращение беше увеличен с 300 млн. лв. на проведения на 20 октомври аукцион, с което достигна 1.6 млрд. лв. номинална стойност. Отчетената на аукциона среднопретеглена годишна доходност e в размер на 2.47%.
Общият размер на подадените поръчки е 366.25 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1.22. Отчетеният спред спрямо бенчмарковите германски федерални облигации за одобрения обем от 300 млн. лв. е в размер на 61 базисни точки, посочват от финансовото министерство.
Така набраният дълг на вътрешния пазар от началото на годината вече е 3 млрд. лв. През годината държавата излезе на два пъти и на международния пазар, където продаде облигации за 7.2 млрд. евро.
В аукциона в понеделник са участвали 8 първични дилъри на ДЦК.
Емитирането на рекордния държавен дълг през тази година е необходимо за изплащането на стари дългове, чиито падежи са през 2025 г., като нуждата от финансиране бе определена за 12 млрд. лв.
Правителството обяви, че разликата от близо 7 млрд. лв. - до тавана на дълга от 18.9 млрд. лв., ще бъде използвана за капитализацията на десетина държавни дружества, сред които са Българската банка за развитие, Български енергиен холдинг, „Напоителни системи“ и военния завод „Терем“.
