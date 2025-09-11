Новият политически сезон в СОС. Приоритети, критики към кмета и празни приказки от ChatGPT

Новият политически сезон в Столичния общински съвет (СОС) започна традиционно - с речи от кмета и основните политически сили. И нетрадиционно - с послание от името на ChatGPT.

В началото на първото заседание на общинарите след лятната ваканция кметът Васил Терзиев се обърна към тях с призив за обща работа по приоритетните за града и софиянци проекти. В същи тон беше изказването и от името на подкрепящата кмета група "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ). От ГЕРБ критикуваха кмета, че не се справя с работата, а от БСП изтъкнаха направеното от тях през тази година, което обаче не било достатъчно.

Традиционните и очаквани речи бяха разчупени от "Спаси София", които прочетоха декларация, написана набързо от изкуствен интелект. Заданието за нея било да е банална и не казваща нищо. Посланията в текста на ИИ повтаряха тези от прочетените преди това декларации.

Терзиев: Градът има нужда от политици, готови да си подадат ръка

"Конкуренцията между политически сили е здрава, когато е съзидателна. И е вредна, когато се превръща в блокаж; когато решенията се бавят „на инат"; когато противопоставянето се превръща в самоцел. София няма нужда от още спорове и противопоставяния - те вече са ни коствали достатъчно. Градът ни има нужда от политици, готови да слушат, да си подадат ръка и да работят заедно", каза при откриването на политическия сезон в СОС Васил Терзиев.

Според него София има нужда от "дългосрочна визия и конкретни приоритети". "Повечето от нас са обединени около тях - всички сме ги посочили в предизборните си програми. Но днес е време да изпълним тези приоритети - заедно", коментира кметът.

Като стратегически приоритети, по които работата трябва да продължи, изреди дългогодишни проблеми, които остават нерешени. Сред тях са недостигът на места в детските градини, подобряване на достъпа до Витоша, изграждане на най-големия линеен парк в града - Зеления ринг, реформи в транспортните дружества и подобряване на състоянието на затъналата в дългове "Топлофикация София".

"За да докажем, че тези и други проекти са приоритетни за нас, те трябва да бъдат адекватно финансирани. За това ключови в следващите няколко месеца ще бъдат актуализацията на бюджет 2025 г. и подготовката на бюджета за следващата година. Предстои ни преразглеждане на разходите и приходите така, че да гарантираме максимално изпълнение на бюджета за 2025 г. Наша отговорност е да планираме разумно - да изпълним заложените в бюджета дейности и да имаме готовност за проекти, които да бъдат финансирани през следващата година. Разчитам на вашата подкрепа за аргументираните предложения в тази посока", каза още Терзиев.

След него председателят на групата на ПП-ДБ Бойко Димитров продължи в същия дух. Той заяви, че свършеното за почти две години от началото на мандата на СОС не е достатъчно. И изреди като приоритети за оставащите де години реформа в паркирането, както и в политиката за общинските жилища. Всъщноста такива бяха предложени от доскорошните коалиционни партньори на ПП-ДБ "Спаси София" преди лятната ваканция на общинарите, но така и не се стигна до гласуване.

Сред приоритетите, очертани от Бойко Димитров, бяха още подготовката и приемането на новия бюджет на София, реализирането на публично-частни партньорства за осигуряване на частни инвестиции в публична инфраструктура, промени в общинските фирми и по-ефективно разходване на обществения ресурс от общината и районите.

Критики от "управляващата опозиция"

Последваха изказванията от т. нар. "управляваща коалиция" в лицето на ГЕРБ и БСП.

Председателят на групата на ГЕРБ Антон Хекимян заяви, че администрацията на кмета не се справя и градът затъва. Според него проблемите в града показват липса на капацитет и координация в Столичната община, а администрацията не води диалог с общинския съвет, заради което и важни решения се приемат трудно.

Иван Таков от БСП пък наблегна на постигнатото от групата му, което обаче не било достатъчно. "Направихме за града и софиянци, каквото можахме, но то не беше много. Най-голямото постижение беше приемането на бюджета за 2025 г.", коментира той. Таков добави, че общинският съвет трябва да адресира страховете на хората от поскъпването при приемането на еврото и да закръгли надолу цените на картите и билетите за градския транспорт.

От името на ChatGPT

И с това традиционната част от откриването на новия политически сезон в СОС приключи. Провокиран от декларациите на колегите си, лидерът на "Спаси София" Борис Бонев взе думата, за да прочете декларация, написана от изкуствен интелект.

"Имам чувството, че някой е пуснал райски газ в залата", каза Бонев и добави, че групата му не е имала намерение да спази неписания протокол и да отправя предварително написано послание от залата на съвета, защото и без това никой извън нея не се интересува от това. Провокиран от говорилите преди него обаче решил да се обърне към ChatGPT със задачата изкуственият интелект да напише "банална декларация за началото на политическия сезон". "Получих това, което нищо не казва и е пълнеж", каза Бонев и прочете дословно текста.

В него се съдържаха посланията от изказванията на всички преди това. Имаше призив за обща работа в името на града и софиянци, за обединени около важни проекти, за работ с визия за развитието на София.

"Сега да си кажа нещо от сърце. Докато тук някой седи и говори как трябва да реформираме политиката за общинските жилища, групата му гласува за отлагане на наше предложение за такава реформа. Някой, който говори за закръгляване на цените в транспорта надолу, не подкрепя предложението ни за това", каза още Бонев.

И допълни: "Мразя лицемерието. Много сте силни да четете празни приказки. Но когато трябва да се свърши работа, връх взима политическият ви и партиен интерес. Замислете се следващия път вие за кого работите и в кой град живеете".