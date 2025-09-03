Новият политически сезон започва с пети вот на недоверия срещу управляващите (на живо)

Новият политически сезон започва с пети вот на недоверие срещу управляващите. Вносители са "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) заедно с МЕЧ и АПС на Ахмед Доган, съобщи Ивайло Мирчев, съпредседателят на "Да, България".

Депутатите се събраха днес на първо заседание от есенната сесия на 51-вото Народно събрание след 33 дни ваканция. Новата пленарна сесия беше открита с химна на България и на Европейския съюз. Президентът Румен Радев не беше на откриването.

Предизвикателствата

"Предизвикателствата пред държавата и обществото са сериозни", каза при откриването на новата сесия председателят на парламента Наталия Киселова. Тя отбеляза, че апатията на българите показва, че не бива да се злоупотребява с протести. За тази вечер е насрочен голям протест срещу управляващите. Политика не се прави, за да се оцелее чрез рейтинг, обърна се Киселова към депутатите.

Парламентарните групи очертават приоритетите си за новия сезон с прочитането на декларации.

ГЕРБ ще продължава да носи отговорността за управлението, защото алтернативата е хаос, каза Тома Биков от името на най-голямата парламентарна група ГЕРБ-СДС. Той се върна четири години назад към политическата криза и "безотговорността на онези, които си позволиха да пилеят време". Според Биков серията от неуспешни вотове на недоверие са показали единствено липсана фантазия и безпомощност от страна на опозицията.

"Нямаме илюзии, че настоящата сесия ще премине в спокойна обстановка. Очакваме от правителството да организира плавен преход при навлизането на страната в еврозоната", декларира Биков. Добави, че са наясно, че няма как да разчитат на подкрепа от президентската институция, поради което правителството и мнозинството трябва да положи двойни усилия.

Наръчник може да се напише за това какво представлява завладяната държава, заяви от името на ПГ-ДБ Надежда Йорданова. Тя критикува, че мнозинството не предприема реформи, а се занимава с назначения.

"Обществото се намира в поредица от тежки кризи", отеляза тя и посочи безводието. "Корупция и кризи с пиар не се гасят, а ГЕРБ се превърнаха в пиар агенция на "Новото начало", каза Йорданова.

Петият вот на недоверие

ПП-ДБ внасят вот на недоверие заедно с МЕЧ и АПС на Ахмед Доган, каза Ивайло Мирчев на влизане в парламента. Това ще е петият опит за сваляне на правителството на Росен Желязков.

"Преговори вече сме водили, а днес от "Да, България" ще обявим нашия план за отпор на завладяната държава", заяви Мирчев.

Извън трите формации, вносители, ПП-ДБ ще търсят подкрепа от всички и "всеки е свободен да ги подкрепи в пленарна зала", уточни той.

"Темата на вота е противодействие на завладяната държава, това което се случва с институциите - един олигархичен кръг, който прави така, че България да не работи и те да са подчинени на конкретни хора, които са част от управлението", посочи Мирчев, цитиран от БТА.

По думите на Мирчев единственото, което в момента може да събори кабинета, е волята на "ДПС-Ново начало", а в пленарната зала всеки може да подкрепи вота на недоверие.

Лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов, още преди да е видял мотивите, обяви на влизане в парламента, че депутатите му ще подкрепят вота на недоверие. Партията не е сред съвносителите.

В същото време от АПС заявиха, че още не са водили преговори, а от МЕЧ твърдят, че те са инициаторите на вота на недоверие, а не ПП-ДБ, които просто ги подкрепят.

Дневният ред

В проектопрограмата на парламента за днес са включени за обсъждане предложения от парламентарните групи. От "Величие" предлагат Народното събрание да започне работа през новата сесия с гласуване на проект за решение за произвеждане на национален референдум дали българският лев да бъде единствена официална валута в страната до 2043 година.

Предложението на ГЕРБ-СДС е днес депутатите да разгледат проект за решение относно предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза в България, внесен от народни представители от "ДПС – Ново начало" и от управляващата коалиция.

От "Продължаваме промяната - Демократична България" предлагат парламентът да обсъди проект на решение във връзка с доклада за работата на временната комисия за проблемите с безводието в страната. Коалицията готви и вот на недоверие, обобщен на тема "завладяната държава", но все още не е обявила кога ще го внесе

От "БСП - Обединена левица" искат да бъдат обсъдени на първо четене промени в Закона за кредитиране на студенти и докторанти, внесени от техни депутати.

От "Възраждане" пък още преди дни поискаха разпускане на парламента и предсрочни избори.

Първа точка за четвъртък в проектопрограмата на Народното събрание е приемането на правила за предлагане на кандидати за член на Съвета за електронни медии и процедура за избор от Народното събрание.