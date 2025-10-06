Новият премиер на Чехия ще продължи военната помощ за Украйна, стига да не е с държавни средства

Партията на Андрей Бабиш, която спечели изборите в Чехия, не възнамерява да се отказва от военната подкрепа за Украйна, но не иска за тази цел да се изразходват средства от държавния бюджет. По примера на Доналд Тръмп, Бабиш може да премине към по-търговски модел на предоставяне на такава помощ.

По време на предизборната кампания популистката партия на Бабиш АНО (съкратено от Акция на недоволните граждани) настояваше за прекратяване на започнатата от настоящото правителство програма за закупуване на артилерийски снаряди за Украйна от различни държави по света или за предаването ѝ под егидата на НАТО. Основен акцент в кампанията беше и обещанието да се увеличи помощта за чешките граждани, след като през предходните години страната е изразходвала, по данни на Килския институт за световна икономика, 9.34 млрд. евро държавни средства в подкрепа на Украйна.

Почти цялата сума (8.95 млрд. евро) е отишла за интеграция на украинските бежанци, които вече представляват около 5% от населението на Чехия – най-високият дял в ЕС спрямо броя на жителите.

"Настоящото правителство забрави за нашите хора и четири години говореше само за войната и Украйна", заяви Бабиш на пресконференция след изборите.

Той подчерта, че не възнамерява да прекратява военната помощ, но не иска за нея да се използват публични средства, които според него трябва да бъдат насочени "към чешките граждани".



"Не възпрепятстваме чешките компании да изнасят оръжие за Украйна – в това няма никакъв проблем", заяви той, цитиран от агенция Блумбърг.



До момента Прага е похарчила само 0.34 млрд. евро за пряка военна помощ на Киев.

Програмата за артилерийски снаряди

Под въпрос обаче може да се окаже програмата за доставка на артилерийски снаряди, започната преди повече от година и половина, която позволи на украинската армия почти да изравни артилерийската си мощ с руската.

В рамките на тази програма парите за покупка на снаряди от трети страни се осигуряват от държави членки на НАТО, а реалното изпълнение се поема от чешки компании, които имат широки международни връзки, наследени от времето на социализма. Някои държави, които поддържат добри отношения с Русия, не желаят да се разбира, че продават боеприпаси, предназначени за Украйна.

Именно заради тази секретност и факта, че частни фирми печелят от тези сделки, партията на Бабиш критикува програмата. Предаването ѝ под контрола на НАТО може да намали интереса на някои страни към участие.



Политолозите отбелязват, че в последно време програмата беше по-често критикувана от отделни членове на AНО, отколкото лично от Бабиш. След изборите той не отговори дали възнамерява да я прекрати, заявявайки, че ще обсъди въпроса с украинския президент Володимир Зеленски и ще го реши "по прозрачен начин".



Бабиш подчерта, че той и партията му остават твърдо на страната на ЕС и НАТО, но възнамерява да обсъди с европейските партньори въпроси като миграцията, цените на енергията и други.



"Украйна не е член на ЕС", отбеляза той. В отговор на въпрос от украински журналисти Бабиш заяви: "Но вие не сте готови за ЕС. Първо трябва да приключим войната. Разбира се, можем да си сътрудничим с Украйна, но вие още не сте готови за членство."

Във всеки случай процесът на подготовка на Украйна за присъединяване ще отнеме още години.

По-близо до Русия

Партията на Бабиш не заема "открита проруска позиция", но е "по-близо до Русия и по-малко благосклонна към Украйна", коментира политологът Петр Канйок от Масариковия университет в Бърно пред сайта "Политико". Той добавя, че "добрата новина" е, че партии, които се противопоставят на членството в ЕС и НАТО, са претърпели поражение на изборите – крайнолевият блок Stačilo! не успя да премине 5%-ната бариера, а евроскептичната партия СПД получи само 8%, при прогнози за 13%.

"Смятам, че тъй като новото правителство няма да зависи от тях, то вероятно няма да бъде особено радикално", казва Канйок.

Президентът на Чехия Петр Павел също заяви, че няма да одобри нито един министър, който е против членството в ЕС или НАТО.



Партията АНО спечели 35% от гласовете (докато настоящата управляваща коалиция – 23%). Бабиш обяви, че планира да формира правителство на малцинството, което няма да бъде стабилна коалиция, а ще се договаря с други партии по отделни въпроси.

По думите на Канйок, процесът на съставяне на кабинет може да отнеме няколко месеца.

Бабиш се натъкна на препятствие за съставяне на кабинет

Победителят на изборите Андрей Бабиш се натъкна на препятствия още в началото на консултациите за съставяне на кабинет, съобщи Ройтерс.

Представители на две от партиите в новия чешки парламент - "Автомобилисти за себе си" и "Свобода и пряка демокрация" (СПД), предявиха претенции за пряко участие в бъдещото правителство въпреки заявката на Бабиш да управлява самостоятелно.

"Трябва да изясним позициите си," коментира лаконично милиардерът политик след консултациите при президента Петр Павел, предаде БНР.

АНО спечели най-много гласове на изборите в петък и събота, но само 80 от общо 200 депутатски места. Заедно с "Автомобилистите" и СПД се оформя мнозинство от 108 депутати.

Трите партии споделят някои възгледи като например опозицията си срещу "Зелената сделка" на Европейския съюз, но се разминават в позициите си относно ЕС и НАТО.