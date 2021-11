Новият вариант на коронавируса от Южна Африка стигна Европа

Новооткрит вариант на коронавируса, разпространен в южната част на Африка, светкавично вдигна под тревога здравните власти в редица европейски страни.

ЕК предложи спиране на полетите от южната част на Африка по съвет на учени, но в Белгия вече бе засечен първият носител на новия вариант.

Индия също обяви строги гранични проверки.

Световната здравна организация (СЗО) от своя страна предупреди страните по света да не избързват да налагат ограничения за пътуване.

Притеснението обаче бързо се отрази на пазарите, които отбелязаха значителен спад.

Защо новият вариант е толкова опасен?

Това е най-обезпокоителният от всички варианти досега. Според тях той има двойно по-голям брой мутации в сравнение с варианта Делта, като някои от тях заобикалят имунната защита.

Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство съобщи, че новият вариант, наричан засега B.1.1.529, има т.нар. спайк протеин (пепломер протеин) - много различен от този на оригиналния коронавирус, на чиято основа са създадени ваксините срещу Covid -19.

Вариантът има мутации, които вероятно ще заобикалят имунния отговор, създаден от преболедуване или ваксина, както и мутации, свързвани с повишена вирулентност.

Необходими са още лабораторни изследвания, за да се установи дали мутациите ще обусловят голямо намаляване на ефективността на ваксините, казват учени, цитирани от Ройтерс.

Засега потвърдените случаи все още са концентрирани предимно в една провинция в Южна Африка, но има сигнали, че новият щам може да се е разпространил повече.

Израел съобщи, че вече е засякъл преносител на новия вариант, който се е върнал от Малави.

Според някои епидемиолози затварянето на границите вече е закъсняло и не може да се спре разпространението на вируса.

Има вероятност обаче той да се самоограничи и да не стане доминиращ.

Новият вариант бързо стигна Европа

Белгия съобщи за първия случай в Европа на новия вариант на коронавируса.

Според вирусолога Марк ван Ранст заразеният се е върнал в Белгия на 11 ноември от туристическо посещение в Египет. Първите симптоми са се проявили при него чак в понеделник, 22 ноември.

Става въпрос за мъж на трийсетина години, твърдят фламандски медии.

Първият случай на новия, потенциално силно заразен вариант на коронавируса бе обявен вчера в Южна Африка, отбелязва АФП.

Мерките се затягат

Лондон забрани временно от днес на обяд самолетните полети от Република Южна Африка и пет други южноафрикански държави, а британците, завръщащи се от тези места, ще подлежат на карантина.

Експерти са посъветвали британското правителство да предприеме бързи и превантивни мерки, в случай че бъдат потвърдени опасенията за въздействието на новия вариант, макар че може да отнеме седмици за събиране на цялата информация за него.

Европейската комисия предложи днес на държавите от ЕС да спрат полетите от южните части на Африка.

Подобна мярка е подкрепена от учените и производителите на ваксини.

"Важно е в ЕС да действаме заедно и бързо, затова трябва въздушните връзки със засегнатия регион да се прекъснат, докато получим яснота за мащаба на заплахата", каза председателката на ЕК Фон дер Лайен.

Предложенията на комисията подлежат на одобрение от Съвета на ЕС.

В изявление на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен се казва, че тя "предлага в тясна координация със страните членки да бъде задействана аварийна спирачка за прекратяване на пътуванията по въздуха от южноафриканския регион".

