Ново огнище се разгоря над Илинденци

Ново огнище се е разгоряло над село Илинденци, където гори пожар от няколко седмици. Към мястото са насочени екипи от пожарникари, горски и служители и доброволци, съобщи БНТ.

По думите на директора на горското дружество в Струмяни Иван Ризов на терен има 60 човека. Там, където е възможно, ще се използва техника. Иначе се разчита основно на ръчно гасене.

Пожарът край Илинденци избухна в края на миналия месец. Оттогава се правят непрекъснати опити за потушаването му, включително и от въздуха. През няколко дни обаче разгарят нови огнища. Основната причина са жегите и вятърът.