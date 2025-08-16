Ново огнище се разгоря над Илинденци

Ново огнище се е разгоряло над село Илинденци, където гори пожар от няколко седмици. Към мястото са насочени екипи от пожарникари, горски и служители и доброволци, съобщи БНТ.
По думите на директора на горското дружество в Струмяни Иван Ризов на терен има 60 човека. Там, където е възможно, ще се използва техника. Иначе се разчита основно на ръчно гасене.
Пожарът край Илинденци избухна в края на миналия месец. Оттогава се правят непрекъснати опити за потушаването му, включително и от въздуха. През няколко дни обаче разгарят нови огнища. Основната причина са жегите и вятърът.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
