Десните сили извън стария политически мейнстрийм набират сила и от двете страни на Атлантическия океан. Те променят Съединените щати, а в Европа подобни партии може би вече са най-голямото политическо семейство.

Някои ги определят като носталгици, разпространяващи омраза и идеализиращи миналото. Всъщност разговорите с представители на тази идеология и политици от това движение показват, че те са изключително модерни, дори постмодерни, и добре приспособени към настоящето. Те наистина са "новата" десница.

Това са част от акцентите на анализа на директора и съосновател на Европейския съвет за външна политика (ECFR) Марк Леонард, озаглавен "Новото дясно: Анатомия на глобалната политическа революция".

Според него в голяма част от северноатлантическия свят тази нова десница има добър подход към сегашната ситуация, изградила е нова класова коалиция, води политическа програма, обединена от фокус върху националната култура, и използва нови цифрови комуникационни канали с ловкост, която липсва на старата мейнстрийм десница.

За да се ограничи и в крайна сметка да се победи новата десница, е необходим конкурентен и също толкова амбициозен контрапроект. А първата стъпка към създаването му е да се разберат идеите и възходът на "новото дясно”.

Повратната точка

Zeitenwende – с този специфичен термин анализаторът започва своя подробен доклад за новото дясно в Запада. Според Леонард в Европа вече е дошла "втората американска революция" на Доналд Тръмп, а тя цели да преобърне общоприетите представи на политическия мейнстрийм за вътрешната политика, ролята на държавата и международния ред.

Светът е на прага на нова епоха, в която старите политически консенсуси и доминиращи идеологии вече не функционират както преди. За това алармира и новата Национална стратегическа стратегия на САЩ, която говори за "цивилизационен упадък на Европа" и поставя под въпрос доскоро неизменни евроатлантически ценности.

Според Леонард американската администрация се стреми да преобърне либералния консенсус от последните осем десетилетия, включително вярата в отворените пазари и свободната търговия, подкрепата за регулираната имиграция като икономическа и морална необходимост, както и разбирането за прогреса (икономически или социален) като самоцел. На негово място Доналд Тръмп и неговия вице Джей Ди Ванс прокарват "национално-консервативна" революция както в САЩ, така и в Европа.

В този процес те стъпват върху дългосрочни тенденции вътре в самата Европа. През последното десетилетие партиите, противопостяващите се на либералния консенсус вече са сред най-популярните и привличат близо една четвърт от избирателите.

"Новата десница често се пренебрегва като старомодна — като движение, обърнато назад и опитващо се да възкреси едно по-добро минало. В хода на моите изследвания обаче открих, че тя е свръхмодерна, дори постмодерна сила, изключително добре адаптирана към политическите, социалните и интелектуалните условия на 20-те години на 21. век. Именно в това се крие нейната мощ и определянето ѝ като "нова", посочва директорът на ЕСВП.

По думите му водещи фигури и теоретици на "новото дясно" предлагат убедителен прочит на настоящия момент, път към изграждане на устойчива електорална база, настъпателна политическа програма, както и организационни и комуникационни умения, които им позволяват да процъфтяват в дигиталната епоха. Toва се и четирите основни стълба на техния разцвет.

В доклада си Леонард акцентира върху всеки един от тях поотделно и с дълбочина. На първо място той разглежда как новата десница използва кризите на взаимозависимостта и ерозиралата легитимност на управляващите елити в Европа като отправна точка към политиката. След това обръща внимание на новата социална група, съставена предимно от избиратели от работническата класа. Фокусира се и върху политическата програма на новата десница, която набляга върху четири основни фактора – миграция, търговски отношения, външна политика и държавата. Той обръща особено внимание и на тенденциите в комуникацията на "новото дясно".

Авторът отбелязва, че има големи различия между проявленията на новата десница на Запад. Част от тях се дължат на избирателните системи, които създават напълно различни национални динамики, а други произтичат от историята, географията и политическата култура.

"Въпреки това, както ще покаже това есе, между тези различни движения съществува ясно сходство. Те се вдъхновяват едни от други и в общи линии следват описаната формула от четири основни стълба. И най-важното — всички те споделят един общ враг: либерализма", посочва Леонард.

Провалите на либерализма и възползването от кризите

"Точно както комунистите винаги са разглеждали вътрешните противоречия на капитализма като сърцевина на своя политически проект, така и новата десница вижда напреженията в самото ядро на либерализма като ключ към властта", твърди директорът на ЕСВП.

Според него съвременни философи като Ален дьо Беноа, Патрик Дийн и Йорам Хазони дават глас на широко споделено убеждение сред представителите на новата десница, че либерализмът — особено в своята интернационалистка форма след Втората световна война — е създал глобален ред, който постепенно изпразва обществата от съдържание.

Отбелязва се, че идеологията на "либералната демокрация" се основава на три ключови принципа: всички хора се раждат свободни и равни по природа; политическото задължение може да произтича единствено от съгласието на управляваните; основната цел на политическите институции трябва да бъде запазването на индивидуалната свобода.

Според мислители на новото дясно фокусът върху индивидуалната свобода е довел до атомизация на обществото и пренебрегва ключови форми на колективна идентичност: семейството, общността (племето) и нацията.

Те обвиняват либерализма, че е унищожил смисъла на националната общност и е създал условия за непрекъснати кризи от различно естество - икономически, миграционни, социални. Сред изброените кризи са световната икономическа криза от 2007/8 г., дълговата криза в еврозоната през 2010 г., "мигрантската криза" от 2015 г., пандемията от Covid-19 и последвалата война в Украйна.

"Ерата на кризи също така позволи на тези партии да използват своята гъвкавост, препозиционирайки се и променяйки образа си в отговор на събитията, докато водещите политически партии се оказаха по-тромави. По този начин се появиха "кризисни предприемачи", както от радикалната левица, така и от десницата, за да оспорят либерализма от най-подходящия за момента ъгъл. Те се оплакват в един момент от кризата с еврото, в следващия от миграцията, после от ваксините, а накрая и от реакцията на изменението на климата", отбелязва анализаторът в доклада си.

Новата класова война

Според Леонард тактиките на новата десница от ерата на кризата обаче не биха проработили, ако тя нямаше и надеждна социална база и солиден електорален плацдарм.

Там в сметките попадат общностите, които чувстват, че са на грешната страна на либералната взаимозависимост и глобализацията. Те смятат, че са игнорирани от опитите на правителствата да се справят с многобройните кризи. Най-често в тези общности са хора от работническата класа - работници без висше образование, жители на периферни райони и хора, почувствали икономическа несигурност в последните десетилетия.

Новото дясно се опитва да обедини различни социални слоеве чрез общи теми като национална идентичност, икономическа сигурност и критика на "елитите"

"Тази визия за работнически блок, който се измества от мейнстрийм консерватизма и левицата към новата десница, е повече от мечта. Тя се превръща в електорална реалност в голяма част от Запада", пише директорът на ЕСВП.

Той отбелязва парадоксът, че лидерите на тези партии всъщност са изключително привилегировани личности, родени в семейства на милиардери като Доналд Тръмп, големи търговци на лондонската борска като Найджъл Фараж или бизнес консултанти и бивши служители на Goldman Sachs като Алис Вайдел.

Политическата програма

Политическата програма на новата десница има четири основни елемента: миграция, търговия, външна политика и преоткриване на държавата.

"Те са обединен идеологически проект за трансформация, организиран около централната цел за "възстановяване" на традиционалистка версия на националната култура в сърцето на гражданския живот", отбелязва анализаторът.

Според него новата десница се е фокусира специално върху политики, предназначени да възстановят националистическата културна идентичност, съсредоточена върху консервативната ѝ интерпретация на юдео-християнските ценности.

Фрагментираната публика и "борбата за свободата на словото"

Според Леонард голяма възможност за новата десница се отваря заради все по-отслабващото влияние на традиционните медии.

"Възходът на новите цифрови платформи, особено социалните медии, предложи на нейните политици и коментатори нови начини за оформяне на популярните наративи на "новото дясно". Това представлява четвъртият стълб на нейната политика", отбелязва Леонард.

Той отбелязва, че либерализмът се основава на предположението, че съществуват обективни факти и субективни мнения, че до истината може да се стигне чрез научен метод и че политиката трябва да се провежда в споделена публична сфера, в която идеите се обсъждат рационално.

Но политиката на "новата десница" поставя всичко това под въпрос, особено способността на традиционните елити да определят кое е правилно, грешно и важно.

"Вече не става въпрос само за поддържане на различни мнения; става въпрос за поддържане на различни факти", пояснява директорът на ЕСВП.

По думите му в тази среда политическите играчи са изправени пред силен натиск да привлекат вниманието на фона на безкрайни дигитални разсейвания. Битката за вниманието на избирателите ще става все по-голяма.

Според Леонард медиите, които някога са били в основата на либерализма, сега отстъпват място на ново информационно пространство, което захранва неговите опоненти.

Каква трябва да бъде реакцията?

Директорът на ЕСВП смята, че без правилно разбиране на идеите и механизмите на новите десни партии е трудно да се разбере тяхната привлекателност и да се предвиди какво ще направят в бъдеще.

По думите му традиционните политически сили трябва да следват три основни принципа.

Те трябва да заложат политическа основа, на която имат реална позиция и могат да общуват открито, и оттам да атакуват новата десница. Те трябва да се справят със страховете на хората, а не да омаловажават идеите на "десните".

Водещите партии трябва да намерят начин за управление, който не изоставя избирателите от работническата класа.

Освен това е нужно да изградят нова колективна идентичност.

"Ако организиращият принцип на новата десница е традиционната национална култура и свързаният с нея акцент върху цивилизацията, племето и семейството, центърът се нуждае от нещо поне толкова привлекателно и мотивиращо; собствена история за принадлежност и основна обосновка за политиките си. Тази нова колективна идентичност ще трябва да се вкорени в публичната сфера, включително в нейните разрастващи се и бързо развиващи се дигитални пространства", заявява Марк Леонард.

Пълната версия на доклада може да прочетете тук.