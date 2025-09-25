Новото поколение умни очила на Meta дава заявка за бъдещето на компанията

В постоянно развиващия се пейзаж на потребителската електроника се очертава нова ниша, която е разположена директно пред погледа ни. С оформянето на пазара на интелигентни очила, Meta не просто влиза в надпреварата – тя иска да я дефинира.

Компанията стабилно се позиционира като водещ претендент, като прави ранен залог много преди други технологични гиганти като Samsung и Huawei дори да са установили присъствие в сегмента. Докато конкуренцията е фрагментирана и често фокусирана върху нишови приложения, Meta стартира пълномащабна атака, обслужваща широк кръг от потребители – от обикновени потребители до запалени спортисти.

Този стратегически тласък представя разнообразна линия, предназначена да превърне бъдещето на носимия изкуствен интелект в реалност. За да постигне това, Meta представи три нови умни очила.

Ежедневният Ray-Ban Meta (Gen 2)

Надграждайки основата на успешния си модел от първо поколение, новите интелигентни очила Ray-Ban Meta (Gen 2) са проектирани да бъдат най-добрият ежедневен спътник. Те се отличават с много по-дълъг живот на батерията, способен на до 8 часа типична употреба - почти двойно повече от предшественика си.

Включеният калъф за зареждане осигурява допълнителни 48 часа захранване, а бързо 20-минутно зареждане може да възстанови очилата до 50%. Този фокус върху издръжливостта гарантира, че очилата могат да се справят с темпото на натоварения ден, независимо дали пътувате до работа, срещате се с приятели или просто вършите поръчки.

Възможностите за заснемане на аудио и видео също са значително подобрени. Новото поколение разполага с 12МР камера, която записва 3K Ultra HD видео, предоставяйки по-детайлни и по-живи клипове с HDR. Поддържа се и заснемане с до 60 кадъра в секунда.

Нова функция “фокус върху разговора” усилва гласа на човека, с когото говорите, помагайки да се различи речта му от фоновия шум. За пътуващи и многоезични потребители функцията за превод на живо е разширена, за да включва немски и португалски, поддържайки двупосочни разговори на шест езика, дори в самолетен режим с предварително изтеглени езикови пакети. С цени от $379, Ray-Ban Meta (Gen 2) е директен апел към потребителя, който държи на стила и иска безпроблемна интеграция с изкуствен интелект, без да жертва естетиката.

Предимството на спортиста: Oakley Meta Vanguard

За тези, които изискват производителност, издръжливост и специализирани функции, Meta си партнира с Oakley, за да създаде очилата Meta Vanguard Performance AI. Проектирани да бъдат готови за действие, те са насочени директно към спортисти, които искат да подобрят тренировките си. Ключова характеристика е дълбоката им интеграция с популярни фитнес приложения като Garmin и Strava.

Със съвместимо устройство от Garmin, спортистите могат да използват Meta AI, за да получават гласови актуализации в реално време за критични показатели като сърдечен ритъм или темпо. Светодиод за състояние в периферното зрение на потребителя може дори да покаже дали е на целта за определен показател.

Oakley Meta Vanguard също така въвежда функция за автоматично записване на видеоклипове, когато се достигнат ключови етапи от разстоянието или когато показателите за ефективност като сърдечен ритъм и скорост се увеличат. За потребителите на Strava очилата могат графично да наслагват показатели за ефективност директно върху заснетите видеоклипове и снимки, които след това могат лесно да се споделят.

По отношение на дизайна, очилата са оборудвани със системата Oakley Three-Point Fit и са оптимизирани за употреба с велосипедни каски и шапки. С клас на прахо- и водоустойчивост IP67, те са най-здравите рамки на Meta до момента. Те също така разполагат с по-силни отворени високоговорители, система от пет микрофона, оптимизирана за намаляване на шума от вятъра и центрирана 12МР камера за заснемане на висококачествено съдържание. С живот на батерията до девет часа, Oakley Meta Vanguard е здрав и високоспециализиран инструмент за сериозния спортист.

Следващата еволюция: Meta и Ray-Ban Display AI очила

Поглеждайки по-напред в бъдещето, Meta представи очилата Meta Ray-Ban Display, съчетани с новаторска EMG гривна, наречена Meta Neural Band. Това флагманско устройство представлява визията на Meta за нова компютърна платформа, която поставя потребителя в центъра.

Очилата разполагат с пълноцветен дисплей с висока резолюция, дискретно разположен в лещите, предоставящ информация като съобщения и преводи, без да пречи на основния изглед на потребителя. Този дисплей е проектиран за кратки, лесно видими взаимодействия, винаги под контрола на потребителя.

Истинската иновация се крие в Neural Band. Тази EMG (електромиографска) гривна преобразува фините мускулни сигнали от ръката на потребителя в команди за очилата. Това позволява интуитивно управление без ръце чрез прости жестове, което прави взаимодействията без усилие и естествени. Заедно очилата и гривната позволяват множество разширени функции, включително визуални отговори от Meta AI, съобщения и видео разговори без ръце, визуализации на камерата в реално време и навигация за пешеходци.

С помощта на гривната, Meta изследва нова парадигма за взаимодействие човек-компютър, която е едновременно футуристична и фундаментално интуитивна. Neural Band осигурява до 18 часа живот на батерията, лека е, водоустойчива по IPX7 и е създадена за целодневно носене. Самите очила, при смесена употреба (дисплей + аудио и др.), издържат около 6 часа; сгъваемият калъф за зареждане добавя общо до 30 часа.

Пазар без ясен лидер

Към 2025 г. Meta е една от малкото големи технологични фирми, предлагащи широко портфолио от умни очила с функции за изкуствен интелект. Някои други компании имат прототипи или слухове за такива (Samsung, Huawei и др.), но единици са стигнали толкова далеч в разработването на готови за потребителя устройства, комбиниращи камера, изкуствен интелект, управление с жестове, дисплеи и спортна интеграция. Meta, работеща с марки очила като Ray-Ban и Oakley (чрез партньорството с Essilor Luxottica), използва стил, технология за оптични лещи и мисъл за прилягане и издръжливост – области, в които много прототипи на технологични компании не успяват.

Конкуренти като XREAL и Viture се фокусират върху създаването на носими дисплеи за игри и консумация на медийно съдържание, служещи по същество като преносими монитори. Други компании като Amazon, с Echo Frames, или Huawei, със серията си Eyewear, са се фокусирали почти изключително върху аудио или аудиоцентрични изживявания. Тези устройства, макар и функционални, нямат всеобхватните възможности за изкуствен интелект и визуални способности, които определят линията на Meta.