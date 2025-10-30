НС отхвърли предложението санкционирани по "Магнитски" да не заемат държавни и партийни постове

Мнозинството в парламента отхвърли на първо четене предложението на проруската партия "Възраждане" санкционирани по закона "Магнитски" да не заемат държавни, местни и партийни длъжности.

"За" идеята бяха 68 народни представители от "Възраждане", АПС, МЕЧ, "Величие" и ПП-ДБ. "Против" бяха 110 народни представители от ГЕРБ, БСП, "ДПС-Ново начало", независими депутати и 4-ма представители на ПП-ДБ. Депутатите от ИТН, както и двама социалисти, се въздържаха.

Законопроектът на "Възраждане" предвиждаше въвеждането на нов критерий за заемане на изборни и назначаеми длъжности - липса на санкции за корупция, наложени от чужди държави или международни органи. Предлагаше се изискването да важи за всички депутати, евродепутати, кметове, общински съветници, кандидати за президент и вицепрезидент.

Критерият щеше да е в сила и за членовете на регулаторите и органите, избирани от Народното събрание, както и за служителите на министерствата, държавните агенции и комисии.

Предложението на "Възраждане" беше отхвърлено на първо четене в парламентарната правна комисия в сряда. Тогава депутатът от ГЕРБ Бранимир Балачев дори защити санкционирания по "Магнитски" Делян Пеевски, казвайки, че "Магнитски" не е присъда, а твърдение".

Само няколко часа преди това съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев обяви, че по време на правителството на Николай Денков тогавашният външен министър и вицепремиер от ГЕРБ Мария Габриел е преговаряла с Великобритания за отпадането на санкциите срещу Пеевски.

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов обяви намерението на партията преди седмица с мотива, че е "логично евроатлантическата тълпа в този парламент да подкрепи един такъв законопроект".

По думите му ще бъдат внесени два законопроекта – за промени в Изборния кодекс и за измемения в Закона за политическите партии. Според него в България има партия, ръководена от санкциониран по "Магнитски", и това вече е банална реалност.

В България осем души са санкционирани за корупция по "Магнитски". Сред тях е и председателят на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски. В списъка влизат още бившият финансов министър Владислав Горанов (ГЕРБ), бизнесменът Васил Божков, както и лидерът на движение "Русофили" Николай Малинов, който е обвинен в шпионаж в полза на Русия.