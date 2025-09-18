НСО няма да вози администрацията на президента, ПП-ДБ иска и поправка за Пеевски

Управляващите скоростно придвижиха напред внесените от ДПС-Ново начало законови промени, които предвиждат Националната служба за охрана (НСО) вече да не осигурява транспорт за администрацията на държавния глава.

Промените минаха в четвъртък в пленарна зала на първо четена, а срокът между двете гласувания бе съкратен на три дена.

Само преди ден управляващите внесоха и промени в законите за ДАНС, разузнаването и специалните разузнавателни средства, с които искат да вземат основният лост за влияние на държавния глава в службите. Днес те вече бяха одобрени от парламентарната вътрешна комисия. В момента шефовете им се назначават по предложение на правителството и с указ на президента, докато управляващите искат това вече да става с решение на парламента. Чиновници и автомобили

Срещу поправката, които ще лишат администрацията на държавния глава от транспорт, гласуваха ПП-ДБ, "Възраждане", АПС, "Величие" и МЕЧ.

Поправката бе внесена от депутата от ДПС-Ново начало Калин Стоянов, а сега бе защитена и от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

“Чиновниците, както всяко едно министерство, както парламентът, трябва да си проведат обществени поръчки, правителството трябва да им осигурят необходимите средства, да си изберат публично пред вас автомобили, с които да се возят“, каза Борисов.

Преди това президентът Румен Радев каза, че президентската институция не разполага със служебни коли и ако НСО спре да осигурява транспорт, ще трябва да се предвиди бюджет за закупуването на автомобили.

Законовата промяна се отнася само до "администрацията на президента", като няма предложение да бъде отнето правото на държавна охрана за държавния глава.

НСО стана арена на противопоставяне между Радев и ДПС-Ново начало. Президентът системно пита за охраната на Делян Пеевски, а бившият вътрешен министър Калин Стоянов го атакува, че е "превърнал НСО във финансирана от бюджета таксиметрова компания за собствената си администрация".

И поправка "Пеевски"

Ивайло Мирчев от ПП-ДБ каза, че между първо и второ четене ще предложат да се махне охраната от НСО на лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски и на всички депутати, без председателя на Народното събрание.

Най-голямата таксиметрова компания е Народното събрание (НС), близо 200 шофьори има НС, посочи той.