Nvidia и AMD ще дават на САЩ 15% от продажбите си на AI чипове в Китай

Големите американски технологични компании Nvidia и Advanced Micro Devices (AMD) са се съгласили да плащат на правителството на САЩ 15% от приходите си от продажбата на AI чипове в Китай, предадоха световните агенции

Белият дом ще получава 15% от продажбите като част от сделка за одобрение на износа на чипа H20 AI на Nvidia за Китай, твърдят източници, цитирани от Wall Street Journal. Администрацията е постигнала същото споразумение с AMD за чипа MI308.

Министерството на търговията на САЩ започна да издава лицензи на Nvidia за доставка на чипа H20 в Китай в петък, след като изпълни обещанието си от юли.

Изпълнителният директор на Nvidia Дженсън Хуанг се срещна с президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом на 6 август и се съгласи да даде на федералното правителство част от приходите си, предаде БГНЕС. Два дни след срещата започна издаването на лицензите.Износът на двата чипа беше спрян през април заради търговското противопоставяне между Съединените щати и Китай.

"Това условие привидно „услуга за услуга“ е безпрецедентно от гледна точка на контрола върху износа. Споразумението рискува да обезсили националната обосновка за контрола върху износа на САЩ", каза Джейкъб Фелдгойз, изследовател в Центъра за сигурност и нововъзникващи технологии, базиран във Вашингтон, цитиран от Блумбърг.

Според него подобно условиe "ще подкопае позицията на САЩ при преговорите със съюзниците за прилагане на допълнителен контрол, които може да не повярват на американските политици, ако те са готови да се откажат от същите тези опасения за националната сигурност за икономически отстъпки – било то от американски компании или чуждестранни правителства".

Някои експерти в областта на националната сигурност се опасяват, че чиповете и други технологии ще подсилят изкуствения интелект и военната мощ на Китай.

Представители на Nvidia обаче твърдят, че чиповете ѝ не се отклоняват в големи количества към противниците на САЩ. Представители на администрацията казват, че H20 не е чип с най-висока производителност и че искат Nvidia да се конкурира с китайската Huawei по целия свят.

Nvidia разработи H20 специално за китайския пазар през 2023 г., когато администрацията на президента Байдън наложи ограничения върху износа на по-модерни AI чипове.