Nvidia обяви началото на "Века на AI", който ще преобрази САЩ

Nvidia даде старт на своеобразния старт на "Века на AI", който да преобрази САЩ. Това се случи на събитието NVIDIA GTC 2025 във Вашингтон. Там главният изпълнителен директор Дженсън Хуанг представи това, което той нарече зората на "американския век на изкуствения интелект" – визия, която вижда AI дълбоко вграден в самата структура на националната инфраструктура, науката, индустрията и дори квантовите изчисления.

Но отвъд грабващите заглавията съобщения, речта на Хуанг може да се тълкува като стратегически призив за действие – предизвикателство към съюзниците и конкурентите да се съобразят с едно смело бъдеще, в което "физическият изкуствен интелект" променя не само изчисленията, но и начина, по който изграждаме и управляваме.

NVIDIA вече е повече от производител на чипове и се позиционира като централен архитект на глобална индустриална трансформация. Компанията се стреми да пренесе света отвъд ерата на конвенционалните процесори към такава, където ускорените изчисления са в основата на всяка икономическа стойност.

Ново разбиране за AI

Най-краткото и въздействащо наблюдение на Хуанг зададе философския тон на събитието: "Изкуственият интелект не е инструмент. Изкуственият интелект е работа." Това просто твърдение означава дълбока промяна, предполагаща, че технологията вече не просто подпомага човешката производителност, а активно генерира икономически резултати чрез "AI работници", като по този начин създава изцяло нови индустрии, работни места и национални инфраструктури.

Основна част от презентацията на Хуанг беше съсредоточена върху концепцията за "фабриката за изкуствен интелект", специално построени центрове за данни, предназначени за непрекъснато генериране, движение и обслужване на AI токени в гигамащаб. Компанията демонстрира безпрецедентния мащаб на сегашното поколение Blackwell, обявявайки партньорство с Министерството на енергетиката на САЩ (DOE) и Oracle за изграждането на седем нови суперкомпютъра.

Това включва разполагането на 100 000 графични процесора NVIDIA Blackwell в системата Solstice на Националната лаборатория Аргон, която се очаква да бъде най-голямата научна платформа, задвижвана от изкуствен интелект, създавана някога за публични изследвания. Този ангажимент затвърждава статута на Blackwell като определящ двигател за научни открития и приложения за национална сигурност.

За да се справи с огромния поток от данни в тези фабрики с изкуствен интелект, Хуанг представи новия BlueField-4 DPU (Data Processing Unit). С 64-ядрен процесор NVIDIA Grace и ConnectX-9, BlueField-4 осигурява шесткратно увеличение на изчислителните възможности в сравнение с предшественика си. Този DPU действа като специализирана операционна система за фабриката с изкуствен интелект, управлявайки мрежите, съхранението и сигурността със светлинна скорост.

И накрая, за да стандартизира и ускори внедряването на тези масивни системи, NVIDIA представи Omniverse DSX, цялостен план за проектиране и експлоатация на фабрики с изкуствен интелект с мощност от няколко гигавата, валидиран в собствения им изследователски център. Това по същество представлява продажба на „комплект за фабрика“ на партньори по целия свят, драстично съкращавайки времето, необходимо за изграждане на национална инфраструктура с изкуствен интелект.

Преобразяване на физическия свят

Хуанг подчерта, че изкуственият интелект вече не е ограничен до дигиталните области: вместо това той се превръща във физическа сила, задвижваща реиндустриализацията. Omniverse DSX на NVIDIA беше обявен като приложение за гигамащабните фабрики с изкуствен интелект: среди с цифрови близнаци, способни да симулират масивни съоръжения, да оптимизират производителността и да контролират роботи в реалния свят. Системата DSX се предлага в три режима – Flex, Boost и Exchange – за сътрудничество в мрежата, енергийна ефективност и IT/OT интеграция.

Хуанг изтъкна партньорствата с производствени гиганти като Foxconn и Caterpillar, които използват инструментите на Omniverse за проектиране и валидиране на физически съоръжения. Също така и работата с пионери в роботиката като Figure AI, която обучава хуманоидни роботи в симулационната среда на Omniverse, демонстрират осезаем ангажимент за трансформиране на фабричните етажи и логистиката.

В квантов скок, Хуанг разкри NVQLink, квантова графична връзка, която позволява ултра ниска латентност на разговорите между кюбити и графични процесори (около 4 микросекунди), което би могло да синхронизира квантовите изчисления с ускорени натоварвания на изкуствения интелект. NVIDIA също така увеличи усилията си върху отворените модели. Хуанг акцентира върху гамите на Nemotron (агентно мислене), Cosmos (синтетични данни и физически изкуствен интелект), Isaac GR00T N1 (роботно мислене) и Clara (биомедицински работни процеси), подчертавайки, че отвореността на данните и платформите е от съществено значение за широкомащабните иновации. Накрая, в телекомуникациите, Хуанг представи ARC-Pro - безжичен стек с изкуствен интелект за 6G, изграден върху платформата Aerial на NVIDIA. Той обяви мащабно партньорство с Nokia, която ще изгражда бъдещи базови станции около ARC.

Историята обича смелите

Визията на Хуанг е дръзка и не без риск. Изграждането на фабрики за изкуствен интелект с мощност от няколко гигавата, свързването на квантови и графични процесори, както и пренаписването на телекомуникационни платформи, е капиталоемко и технически взискателно. Конкурентите могат да възприемат това като превишаване на очакванията или просто като покана за игра на по-високо ниво.

И все пак, ползите биха могли да бъдат огромни. Ако NVIDIA реализира своята платформа за "екстремно кодиране", тя би могла да определи как се изгражда бъдещата инфраструктура с изкуствен интелект: ефективна, мащабируема и дълбоко интегрирана. Компаниите, които се придържат към това, биха могли да получат сериозно предимство. Междувременно, нациите, които залагат на лидерството в областта на изкуствения интелект, биха могли да видят как техните индустриални и научни сектори ще се разраснат.

Стратегията на NVIDIA е предназначена да създаде натиск, който да затрудни конкурентите да се измъкнат и да изисква дълбока зависимост от най-близките им съюзници. Най-голямото напрежение пада върху конкурентите в областта на чиповете като AMD и Intel.

NVIDIA не просто пуска на пазара по-бързи чипове. Тя продава пълноценна, интегрирана екосистема, която обхваща целия процес (Blackwell, BlueField-4) нагоре през системната архитектура (DSX) и софтуера (CUDA-X, отворени модели Nemotron). Този подход повишава бариерата за навлизане на конкуренти до почти недостижимо ниво. За да се конкурират ефективно, AMD и Intel трябва да предложат еднакво стабилни, пълноценни алтернативи – или да удвоят усилията си върху единственото нещо, на което екосистемата на NVIDIA се съпротивлява: отворените стандарти. Те вероятно ще ускорят усилията си за популяризиране на своите инициативи за софтуер с отворен код (като ROCm или OneAPI), за да привлекат клиенти, които искат да избегнат обвързването на NVIDIA с патентовани продукти.

Връзката с основните съюзници, особено с доставчиците на хипермащабни облачни услуги (като Microsoft Azure, Google Cloud и Oracle, всички бяха споменати на GTC), е сложна. Тези компании са най-големите клиенти на NVIDIA, като с охота възприемат плана за фабрика за изкуствен интелект. Едновременно с това обаче те са движени от желание да разработват собствени персонализирани чипове (TPU на Google, Trainium/Inferentia на AWS), за да смекчат огромните, нарастващи разходи и риска от единствен доставчик, присъщи на пълната зависимост от хардуера на NVIDIA.

Други партньори в екосистемата обаче са принудени да сключват по-задълбочени и по-смели съюзи. Софтуерни гиганти като CrowdStrike и Palantir интегрират моделите Nemotron на NVIDIA и ускорените изчисления в своите платформи. Тази дълбока интеграция е конкурентна необходимост, която им дава предимство със „светлинна скорост“ на съответните им пазари (киберсигурност и анализи на националната сигурност), с което техните конкуренти, които не са свързани с NVIDIA, не могат лесно да се сравнят. По подобен начин автомобилният сектор, илюстриран от партньорството с Uber за платформата DRIVE Hyperion 10, демонстрира, че постигането на автономност ниво 4 зависи изцяло от използването на пълния изчислителен пакет на NVIDIA за предимство по отношение на безопасността и възможностите.

Основната презентация на Дженсън Хуанг на GTC беше майсторски клас по стратегическо позициониране. Чрез изместване на разговора от процесорната мощност към индустриалната производителност, вграждане на технологията си в националната инфраструктура и налагане на интеграция на индустрията чрез своята софтуерна екосистема, NVIDIA не просто участва във века на изкуствения интелект – тя диктува условията на своята архитектура.