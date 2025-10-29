Nvidia стана първата компания в света с пазарна стойност от 5 трилиона долара

Nvidia стана първата компания в света с пазарна капитализация от 5 трилиона долара, след като акциите на американския гигант в областта на чиповете поскъпнаха благодарение на силните продажби на неговите системи за изкуствен интелект и перспективата за разширен достъп до китайския пазар.

Базираната в Силициевата долина компания, която е най-големият бенефициент от бума в инвестициите в изкуствен интелект, се повиши с 5% при ранната търговия на Уолстрийт в сряда, изтласквайки пазарната ѝ капитализация до 5.13 трилиона долара.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в сряда, че възнамерява да обсъди чипа Blackwell на Nvidia с президента на Китай Си Дзинпин, когато двамата се срещнат по-късно тази седмица, което повиши очакванията, че Nvidia може да възвърне достъпа си до доходоносния китайски пазар за полупроводници.

Последното поколение графични процесори на Nvidia в момента не е достъпно в Китай поради ограниченията за износ, наложени от САЩ.

Акциите на производителя на чипове вече бяха поскъпнали с 5% във вторник, добавяйки над 200 милиарда долара към пазарната капитализация на компанията, след като главният изпълнителен директор Дженсън Хуанг заяви, че Nvidia вече е осигурила поръчки за половин трилион долара за своите AI чипове за следващите пет тримесечия.

Този етап идва само три месеца, след като Nvidia стана първата публична компания, достигнала пазарна капитализация от 4 трилиона долара, и на фона на ръст на акциите и на други американски технологични гиганти, достигнали рекордни нива през последните месеци.

Преди ден Apple достигна пазарна стойност от 4 трилиона долара, докато Microsoft отново премина тази граница, подпомогната от преструктурирането на OpenAI, в която притежава 27% дял.

Преди три години, преди пускането на ChatGPT от OpenAI, Nvidia беше оценена на около 400 милиарда долара. Оттогава акциите ѝ се изстреляха нагоре, подхранени от търсенето на нейните AI чипове, които доминират на пазара за обучение и работа на големи езикови модели като тези на OpenAI.

Компанията премина пазарна стойност от 1 трилион долара само няколко месеца след пускането на ChatGPT, достигна 2 трилиона през февруари 2024 г. и 3 трилиона през юни миналата година.

Само през последните шест месеца акциите на Nvidia са се повишили с над 85%, а компанията вече струва повече от основните борсови индекси на Германия, Франция и Италия взети заедно.