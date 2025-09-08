“Някой суфлира, друг подвиква“ - премиерът за словото на президента за Съединението

В политическата лексика, когато се използват метафори, те трябва да бъдат подплатени с ясно наименование на политически опонент, политически опоненти или политически алтернативи. Така премиерът Росен Желязков коментира пред журналисти в Подгорица думите на президента Румен Радев, който в словото си по повод 140 години от Съединението заяви, че българите отново се жалват от деребеите, а Великите сили отново спорят за сфери на влияние.
Времената са критични и трябва да признаем, че има политически брокери, готови да похарчат нашето бъдеще, за да си купят чужда благословия, да харижат суверенитета, хазната, дори нашата идентичност - всичко онова, за което се бореха Левски, Бенковски, Ботев и Захари Стоянов и всички сподвижници на Съединението, каза пред идва дни държавният глава.
Деребеи като част от политическата лексика беше въведено тогава, когато "Ново начало" се обръщаше към "Алианс за права и свободи" (АПС). Иначе етимологично деребей означава непокорен на султана османски управник, отбеляза Желязков и каза, че не знае кой е султанът и кои са тези османски управници.
Трудно ми е да дам политическата оценка за това кой как композира и как изрича своите приветствени думи, каза още пемиерът за президентското слово.
"Хрумва ми главата от "Под игото" - "Представлението", когато излиза графът на сцената и започва да разговаря с публиката, някой суфлира, друг подвиква от аудиторията", посочи той. Според него тържеството за Съединението не e било мястото за подобни коментари от страна на Радев.
Защото Съединението е ден, когато трябва да се говори на цялата нация, на всички - дори на тези, които не се харесват, тези които се мразят и ненавиждат помежду си. Съединението е ден на единение, ден, в който нацията трябва да тържествува за това, че е намерила сили да бъде единна, не само в териториален, но и в духовен смисъл, в смисъл за бъдещето, каза министър-председателят.
Видяхмете и тебе ,ти не си премиер на всички българи :/ Заплатата ти я плащат всички бе борсук :/
Намерил за удачно повънка да се изходи, изрази де. Давайте жить дружно, апелира. Много сме смешни с тез излияния отвънка по повод и без повод. Масово увлечение.
През 60-те в гимназията ми намалиха поведението, защото в час по история цитирах Раковски и З. Стоянов какво пишат за русия. Книгите им бяха от дядо ми в домашната ми библиотека. Учителят /партиен секретар на гимназията/ обясни, че тези цитати се отнасяли за царска русия, а СССР ни бил освободил през 1944. И като попитах защо като сме свободни, са забранени дългите коси за момчетата и късите поли за момичетата, ядох шамари пред класа и последва намаляването на поведението. Комунизъм...
Защо в българските учебници по история не пише, че в България след 9. 9. 1944. са съществували 106 концлагера - временни и постоянни? /Четете Христо Христов!/ И че само за виц против комунизма се ходеше там или в Старозагорския политически затвор? Както е и сега в скапаната безправна русия.
"Да бъде проклета минутата, в която руски крак е стъпил на българска земя!" Всички български учебници по история трябва да започват с този цитат на Захари Стоянов!
