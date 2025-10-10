Няколко души са загинали след взрив в завод за експлозиви в щата Тенеси

Няколко души са загинали и поне 19 са в неизвестност взрив във военен завод за експлозиви в щата Тенеси, предаде Асошиетед прес. Вторични експлозии пък са принудили спасителите да стоят настрана от горящите отломки.
"В момента в неизвестност са няколко души. Опитваме се да бъдем внимателни към семействата в тази ситуация. Имаме и загинали", заяви шерифът Крис Дейвис.
Към момента причината за експлозията не е ясна и Дейвис каза, че разследването може да продължи няколко дни.
Инцидентът е станал близо до град Нешвил. Местните жители са чули и усетили експлозията на километри от завода на "Акюрът Енърджетик Систъмс".
Заводът произвежда и тества експлозиви в обект с осем сгради в района на гористите хълмове край град Бъкснорт, на около 97 километра от Нашвил.
#MassiveExplosion occured at Accurate Energetic Systems near Bucksnort #Tennessee, 60 miles of #Nashville.— Dr. Subhash (@Subhash_LiveS) October 10, 2025
12 to 19 dead or reported missing.
The facility manufactures Military Munitions.
Secondry Explosions occured hamper rescue opns.
Cause not known & inv.#IndustrialExplosion pic.twitter.com/TKvhFQEyXD
На заснети от въздуха кадри се вижда, че експлозията е разрушила една от сградите в обекта, като на мястото са останали само тлеещи отломки и изгорели останки на автомобили.
Бил съм в Нешвил , за два дни , преди години , пазя добри спомени от там. Жалко за хората , че са загинали по такъв глупав начин. Но така е когато произвеждаш само оръжие , се случват и експлозии.