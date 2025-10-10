Няколко души са загинали след взрив в завод за експлозиви в щата Тенеси

Няколко души са загинали и поне 19 са в неизвестност взрив във военен завод за експлозиви в щата Тенеси, предаде Асошиетед прес. Вторични експлозии пък са принудили спасителите да стоят настрана от горящите отломки.

"В момента в неизвестност са няколко души. Опитваме се да бъдем внимателни към семействата в тази ситуация. Имаме и загинали", заяви шерифът Крис Дейвис.

Към момента причината за експлозията не е ясна и Дейвис каза, че разследването може да продължи няколко дни.

Инцидентът е станал близо до град Нешвил. Местните жители са чули и усетили експлозията на километри от завода на "Акюрът Енърджетик Систъмс".

Заводът произвежда и тества експлозиви в обект с осем сгради в района на гористите хълмове край град Бъкснорт, на около 97 километра от Нашвил.

На заснети от въздуха кадри се вижда, че експлозията е разрушила една от сградите в обекта, като на мястото са останали само тлеещи отломки и изгорели останки на автомобили.