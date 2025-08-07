Няколко столични квартала са без топла вода поради аварии, съобщиха от "Топлофикация-София".
Засегнати са жителите на ул. "Калина Малина" № 1 и бул. "Шипченски проход" № 23 в Гео Милев. Очакваното възстановяване на топлоподаването за тях е на 9 август в 9 часа.
Бл. 504, бл. 505, бл. 506 в "Дружба 2" също са без топла вода, като се очаква подаването да бъде възстановено днес в 18:45 часа днес.
Засегнати са и блоковете от 280 до 291 и ул. "Обиколна" №56, като за тях очакваното възстановяване на топлата вода е 15:45 часа днес.
Без топла вода са живеещите в част от центъра в участъка ул."Цар Петър", ул."Тунджа", ул."Разслатица", ул."Доспат". Очаква се подаването да бъде възстановено днес в 16 часа.
Засегнати са част от жителите на кв. "Иван Вазов" на ул."Янко Забунов" №1,№3, ул."П.Каравелов" №34,№36, ул."Бурел" №43,47,49-53,66-68, бул."Витоша" №115-117. Очакваното възстановяване на топлоподаването за тях е днес в 19 часа.
Без топла вода са кварталите "Сердика", "Разсадника", "Илинден", "Гевгелийски", "Западен парк", "Красна поляна" 1,2 и 3. Очакваното възстановяване на топлоподаването за тях е утре в 8:30 часа.
Жителите на бл. 21 в "Младост" 1 също са без топла вода, като това ще продължи до 7:30 часа в петък.
Живущите в част от "Изток" между ул. "Райко Алексиев", ул. "Атанас Далчев", бул. "Цариградско шосе" и ул. "Т. Шевченко" са без топла вода до 23:59 часа днес.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
1 коментар
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Голяма трагедия. 40 градуса навън въпроса е как да я охлаждат