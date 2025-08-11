Няколко жертви след разменени атаки между Русия и Украйна

За поне осем смъртни случая се съобщава след разменени въздушни удари между Русия и Украйна през последното денонощие. Шест души са загинали след удари в Доцецка, Запорожка и Херсонска област. Двама са били убити, а трима ранени в руската Тулска област по време на атака, извършена от 11 безпилотни самолета, предаде БТА.

Малко преди това при руски въздушен удар в украинския град Запорожие бяха ранени най-малко 19 души, съобщи министерството на външните работи на Украйна, цитирано от Ройтерс.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че спасителните екипи, лекарите и полицейските служители работят, за да помогнат след удара в областта.

Украинските сили за противовъздушна отбрана обявиха, че са свалили свалили или заглушили сигнала на 59 от 71 руски дрона, които са атакували Украйна през изминалата нощ. 12 дрона са поразили шест различни места, а отломки от прехванати дронове са паднали на още едно място.

За същия брой свалени украински дрона съобщава и руското отбранително министерство. Те не посочват колко са изстреляните от Украйна дронове. Ройтерс отбелязва, че не може по независим път да потвърди информацията, която руското ведомство оповестява.

Руските въоръжени сили съобщиха още, че са превзели е населеното място Луначарское в Донецка област, Източна Украйна, предаде БТА.

Селището Луначарское, наречено на името на съветския политически деец Анатолий Луначарски, е било преименувано от украинските власти на Федоривка през 2016 г., посочва Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че не може да потвърди тази информация от бойното поле в Украйна по независим път. Селото се намира в Покровски район, близо до град Покровск, който е сред основните цели на руската армия.