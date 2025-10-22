Няма да има преформатиране на управлението, ДПС-НН ще подкрепя без да носи отговорност

Преформатиране на управлението няма да има. ГЕРБ-СДС, БСП и "Има такъв народ" (ИТН) ще продължат да управляват, а "ДПС-Ново начало" ще продължи да подкрепя правителството както досега без да иска нищо в замяна, но няма да носи отговорност. Това стана ясно от думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в парламента и разпространено съобщение от ГЕРБ по-рано на страницата си във "Фейсбук".
Преформатиране на кабинета е възможно само при желание от всички партньори, каза Борисов. Той потвърди, че тази сутрин е провел среща с лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски в Народното събрание. Разговорите са били свързани с възможностите за стабилност на управлението.
До днешната среща в парламента между ръководствата на групите на ГЕРБ и ДПС-НН се е стигнало, след като "няколко дена гледах как се гърчат", обясни Борисов. Допълни, че Дейлян Пеевски е дошъл "без да иска нищо".
"ДПС-Ново начало" продължава да подкрепя кабинета, но няма да участва в него, каза Борисов. Той беше във видимо добро настроение, както сам се изрази "цветущ", за да не пишат после че бил "ядосан". Пусна и закачка с една "мачка" и сега чака клипове във TikTok.
Лидерът на ГЕРБ уточни, че "ДПС-Ново начало" няма да носи отговорност за управлението. "Отговорността е на ГЕРБ и на другите две партии", каза той.
Бойко Борисов даде да се разбере, че ротацията на председателското място в Народното събрание е "задължителна" и изрази надежда, че партньорите ще се съобразят с това.
"За нас е задължителна и се надявам колегите да се съобразят с това на една година трите партии да се ротират. Ние ще посочим човекът, който посочихме и събираше най-много гласове на първите гласувания - Рая", заяви Борисов.
"От днес нататък, след като съм осигурил мнозинство на правителството и на премиера Желязков - аз съм го осигурил, без да има никаква щета от никъде, да седнат и да се разберат за бюджета вече четирите партии, за да имаме 121 гласа", допълни той.
Преди това лидерите на ГЕРБ и "ДПС - Ново начало" Бoйко Борисов и Делян Пеевски проведоха среща в Народното събрание. На нея са били и ръководствата на парламентарните им групи. За срещата съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ на страницата на партията във "Фейсбук".
"ДПС - Ново начало" ще продължи да подкрепя мандатоносителя и партньорите в управлението за пълен мандат на правителството, се казва в съобщението.
Двете парламентарни групи се обединиха около решението да не се променя настоящата форма на подкрепа.
"ДПС - Ново начало" отказва участие в изпълнителната власт, както и в ръководството на парламентарните комисии, е посочено още в него.
Страните потвърдиха ангажимента си за спазване на договорената законодателна и управленска програма за осигуряване на стабилност и последователност в интерес на гражданите и държавата.
Заявена бе и политическа отговорност за пълен мандат на управлението, при изпълнение на ангажиментите за евроатлантическата ориентация на България, е посочено в съобщенението на ГЕРБ.
Неофициално лидери от опозицията коментираха пред Mediapool, че Бойко Борисов е притискан от Европейската народна партия (ЕНП) да се разграничи от санкционирания за корупция по глобалния закон "Магнитски" Делян Пеевски.
Днес в Европейския парламент предстои дебат за върховенството на правото у нас и "политическия" арест на варненския кмет Благомир Коцев. Той е инициран от групата "Обнови Европа", в чието политическо семейство е и "Продължаваме промяната".
