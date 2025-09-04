Няма да има централизиран конкурс за специализация на младите лекари

Министерството на здравеопазването няма да върне централизирания конкурс за специализация на младите лекари, тъй като по това искане не е бил постигнат консенсус в сектора. За да подобри прозрачността на конкурсите обаче ведомството ще праща свои представители в изпитните комисии. Това става ясно от промените в наредбата за специализациите, които бяха оповестени в четвъртък от МЗ и предсти да бъдат публикувани за обществено обсъждане.

Промените бяха изготвени в рамките на създадена от министъра на здравеопазването Силви Кирилов работна група, в която участваха и представители на протестиращите млади медици от инициативния комитет “Бъдеще в България”. Здравният министър днес е провел среща с представители на специализантите, за да ги запознае предварително с изготвените предложения за промени в наредбата.

Основната ѝ цел е да се гарантира по-голяма прозрачност в конкурсите за започване на специализация, защита на правата на младите лекари и по-добър контрол върху дейностите по провеждане на обучението за придобиване на специалност.

С цел недопускане на субективизъм, в тези процедури вече ще участва и представител на Министерството на здравеопазването – служител от съответната регионална здравна инспекция. Това е мярка, която цели да удовлетвори друго искане на специализантите, а именно допълнително гарантиране на равнопоставеност на кандидатите и безпристрастност на процедурата.

По въпроса за въвеждане на централизиран конкурс не беше постигнат консенсус между всички заинтересовани страни. Отчетено беше, че това би създало проблем, тъй като провеждането на такъв конкурс, не е съвместимо с трудовия договор, който защитава в максимална степен правата на специализантите.

Против тази идея се обявиха както повечето висши училища, така и работодателски организации в здравеопазването. Сред мотивите им е, че подобен подход би лишил дипломираните лекари от възможността да започнат специализация по клинична специалност непосредствено след завършването им, а при кадрова необходимост в базите за обучение лечебните заведения ще работят в дефицит до провеждането на национален конкурс.

По искане на специализантите отпада текстът в наредбата, че заплатата на специализантите не може да е по-ниска от минималния осигурителен доход. Целта е да не се допуска погрешно тълкуване, че наредбата регламентира специализантите да бъдат назначавани на минимална работна заплата. Министерството прие предложението, като взе предвид и факта, че размерът на минималните възнаграждения не следва да се урежда с поднормативен акт.

С проекта за изменение ще се повишат критериите за ръководителите на специализантите. Към момента те трябва да имат най-малко 3 години трудов стаж, а с промените изискването ще бъде за поне 5 години трудов стаж.

Министерството ще изпълни и друго искане на младите лекари – по-лесен и сигурен начин за подаване на сигнали при нередности в обучението им за придобиване на специалност. На първата среща представители на специализантите посочиха, че към момента често не подават сигнали, поради опасения за работните си места. В правомощията на министъра е да извършва контрол на дейностите по провеждане на обучението, затова e създадена онлайн форма за подаване на сигнали, която ще бъде видима на сайта на МЗ след приемането на наредбата. Министерството гарантира, че данните на подателите няма да бъдат предоставяни на съответното лечебно заведение.

С цел мониторинг и по-широко публично оповестяване на резултатите от проведените ежегодни анкети сред специализантите, висшите училища и базите за обучение ще имат задължението да изпращат резултатите и анализа от тях в МЗ, което ще ги публикува на своя сайт.

Ще бъде създадена възможност книжката за специализация да се издава и води и в електронен вид, което ще улесни проследяването на обучението и ще намали административната тежест.

На последващ етап чрез промени в Закона за здравето се планира създаването на централизиран електронен регистър на специализантите. Предвидени са промени в още две наредби на Министерството. С тях ще се въведе на ниво болница да има лекар, който да бъде административен отговорник за специализантите, а на регионално ниво ще бъдат определени методични ръководители, които ще са хабилитирани лица от висшите учебни заведения.