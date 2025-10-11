"Няма да мълчим": Протести в подкрепа на пострадало дете в детска градина

Протести в подкрепа на 4-годишното момиченце, пострадало в детска градина "Радост" в град Каблешково, са насрочени в събота от 11 часа в редица градове в страната. Те са организирани от гражданската платформа "Ние не мълчим" под мотото "Гласът на народа срещу насилието над деца".

Потресаващият случай за блудство с 4-годишно дете доби публичност след разследването на журналистката Тина Ивайлова. Към нея се обръщат родителите на детето - Петя и Динко Кашикови, след като според тях институциите се опитват да прикрият случая.

В София протестът ще е пред Съдебната палата. В Бургас ще започне от площад "Тройката", след което ще има автошествие през града, което ще завърши пред сградата на община Поморие, съобщиха организаторите.

Родителите на пострадалото 4-годишно момиченце искат справедливост и гаранции, че никое друго дете няма да преживее ужаса, което е преживяло тяхното дете.

Разследването по случая беше прехвърлено от Бургас във Варна по разпореждане на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Това стана след като излезе първата част от разследването на журналистката Тина Ивайлова.

В нея родителите на пострадалото дете разказват как то рязко променило поведението си след като тръгнало на детска градина. В продължение на месеци не споделяло какво се случва, но в крайна сметка разказало, че една от учителките го бие и тормози. Освен това, твърди семейството, детето казва, че госпожата го е докосвала в интимната област.

Преди насрочените за днес протести беше пусната и втората част от разследването. От нея става ясно как институциите са срещу пострадалото дете и родителите.

Учителката на детето г-жа Герова отрича. Директорката на детската градина "Радост" Афродита Данданова я защитава. Директорката твърди, че от агенция "Закрила на детето" получилла информация, че момиченцето "рецитирало" заучени реплики в "синята стая" и прокуратурата не признала разпита.

Директорката многозначително казва и че имало "нещо в семейството". Внушенията ѝ са, че майката имала друг мъж и едва ли не прикривала афера или собствени влечения с детето си.

Афродита Данданова казва още, че може родителите да са "наркомани". Обяснява пред камерата, че "не е от вчера" и гарантира, че "сексуално насилие" няма как да се случи в детската градина от учителка.

Нещо повече Данданова се заканва да съди майката на детето за клевета, защото е изрекла неистини в разследването на Тина Ивайлова.

Кметът на Поморие Иван Алексиев също защитава директорката на детската градина и учителката Герова. Аргументът му е, че брани авторитета на община Поморие и на цялата образователна система.