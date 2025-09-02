Няма как да потегли, но е потеглил. Какво се знае за трамвайната катастрофа

Рано сутринта във вторник в София стана инцидент. Трамвай по линия 22 излезе от релсите удари няколко коли, потроши подлеза при Румънското посолство и спря след удар в стълб. Жертви и пострадали няма. И това е последната сигурна информация, която можем да съобщим по случая. Оттук насетне всичко е в сферата на вероятностите и спекулациите. А причината е, че над 12 часа след катастрофата нито един човек от Столичната общината, дружеството „Електротранспорт“ или МВР не е дал адекватно обяснение какво се е случило.

Шегата настрана, става дума за сериозен инцидент, който по чудо се размина без жертви. Двете мотриси са пропуснали десния завой при посолството, дерайлирали са и след това са се ударили в надземната част от подлеза от другата страна на кръстовището. Последвал е удар в стълб и коли. По първоначални данни са нанесени щети на седем автомобила.

Реакция

От рано сутринта на мястото на инциндента имаше аварийни екипи. Разчистването на кръстовището започна малко след 10 ч. На място бяха докарани два крана, както и платформи за извънгабаритен товар. В рамките на около два часа катастрофиралите мотриси бяха вдигнати, качени на платформите, завързани с вериги и извозени от кръстовището.

Подходът към ул. „Иван Асен II” остана затворен заради отломките от катастрофата. До единия вход на подлеза не се допускаха хора.

След разчистването дойде ред на говоренето. И тогава нещата се объркаха жестоко.

Версии

Още в първите часове бе ясно, че катастрофата е станала след като ватманът спрял и слязъл да си купи кафе от близко магазинче. По това време (около 5 ч.) сутринта в района не е имало нито движение, нито пък пътници в трамвая.

Една от първите версии бе, че може би неразумни тийнейджъри са се опитали да се пошегуват. После това отпадна, но съмненията за външна намеса останаха. Кметът Васил Терзиев обяви, че е разпоредил проверка и е изискал цялата информация по случая, включително и записите от видеокамерите в трамвая.

В късния следобед председателят на комисията по транспорт в общинския съвет Иван Таков от БСП заяви, че на камерите от трамвая се вижда ръка, която бута скоростния лост на машината.

"Ако се докаже, че инцидентът с дерайлиралия трамвай тази сутрин е в резултат на безразсъдна хулиганска проява, това за мен е равносилно на терористичен акт. Засечената скорост, с която се е движел трамваят преди да се забие в подлеза, е 80 км/ч! Демонстрацията на такава безотговорност и усещане за безнаказаност е изключително тревожно явление в последно време", коментира Таков.

Горе-долу по същото време брифинг пред медиите даде инж. Александът Дашев от столичния електротранспорт. Неговият разказ бе съвсем различен.

Дашев обясни, че не е гледал записите и не знае нищо за мистериозната ръка, спомената от Таков. Инженерът каза, че при слизането си ватманът е обезопасил трамвая, но не съвсем – машината била с "включена посока", т.е. нещо като не докрай дръпната ръчна спирачка. Това частично обезопасяване обаче не било причина за инцидента. Слизането за кафе не било съвсем в реда на нещата, но пък било и масово нарушение. Въпреки това ватманът ще бъде санкциониран. От друга страна обаче той затворил вратите на мотрисата и дръпнал спирачката, така че не е съвсем безотговорен.

"На собствен ход не може да потегли, дори и в това положение, в което е", коментира Дашев. Но по собствените му думи, казани малко по-рано, все пак е потеглил сам.

По думите на лидера на партия "Спаси София", която доскоро беше в коалиция с ПП-ДБ в столицата, Борис Бонев е имало външна намеса в катастрофата.

"По последна информация ватманът е затворил вратата на трамвая, когато е слязъл, за да си купи кафе. Външни лица (предполагаеми младежи) през страничния прозорец на кабината са задвижили трамвая на максимална скорост (70км/ч), пресягайки се към джойстика", написа Бонев във Facebook.

Toй допълва, че в момента лицата се установяват. Според него случаят трябва да се третира като терористичен акт, "предвид наглостта на изпълнението му и потенциалните рискове".

Малко по-късно Таков обяви пред бТВ, че по случая имало арестуван. Според него задържаният дори е направил самопризнания. Тази информация не е официално потвърдена.

По неофициална информация на Mediapool полицията подозира, че извършителите са поне двама.

Още един дерайлирал трамвай

По-късно през деня втори трамвай, движещ се по линия 22, дерайлирала. Инцидентът е станал на кръстовището срещу гара "Подуяне", а според изказването на Дашев щетите не са толкова големи, а причината е грешка от страна на ватмана.