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Няма нагласи за нови протести сред жителите на Безмер заради американските самолети

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Авиобазата "Безмер", сн. БГНЕС
Няма нагласи за нови протести сред жителите на село Безмер във връзка с разположените в близката авиобаза два военни самолета цистерни на САЩ, каза за БТА кметът Росен Русев. 
 
По думите му обстановката в селото е спокойна, има засилено присъствие на военна полиция и органите на реда в самото село и около него, откакто са базирани самолетите.
Във връзка с разпространената информация от британския в. "Файненшъл Таймс" за евентуални удари срещу американски бази в Европа, включително и край Безмер, кметът посочи, че темата се коментира сред местните. 
 

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"Хората изпитват известно безпокойство. От друга страна, след първите протести, когато забелязаха, че политически партии се опитват да се намесят в протестите, ентусиазмът на хората притихна", коментира Русев.
 
След публикацията във "Файненшъл Таймс", в която се казва, че "иранските сили преценяват възможностите за удари по американски активи в Югоизточна Европа, например в България, която миналия месец одобри използването на своята авиобаза Безмер за зареждане на американски самолети с гориво“, в сряда, 19 август, последва реакция от властта с уверение, че няма пряка заплаха за България. 
 
Министърът на вътрешните работи  в Министерския съвет, че са предприети всички възможни мерки за охраната на авиобазата.
 
България разреши на САЩ да разположи до осем самолета и 250 души в базата, което първоначално предизвика силното недоволство на общините в региона. 

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Иран Безмер
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