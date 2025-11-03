"Нямам представа кой е той". Тръмп след като помилва криптомилиардер, имащ бизнес със синовете му

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че не знае кой е Чанпън Джао, въпреки че миналия го помилва. Джао, по-известен с инициалите си "CZ", е основател и бивш изпълнителен директор на Binance, най-голямата в света борса за криптовалути.

По време на интервю за програмата "60 минути на CBS News", излъчено в неделя, Тръмп беше попитан защо е решил да помилва криптомилиардера, който през 2023 г. се призна за виновен в подпомагане на прането на пари. Джао излежа четиримесечна присъда и се съгласи да се оттегли от ръководството на компанията.

Компаниите му обаче продължават да си партнират с фирми, свързани с интереси на семейство Тръмп, включително Dominari Holdings, базирана в Trump Tower, в чийто консултативен съвет участват двамата синове на президента.

Водещата на 60 минути Нора О’Донъл попита Тръмп защо е помилвал Джао, след като федералните прокурори са заявили, че действията му са нанесли "значителна вреда на националната сигурност на САЩ".

"Добре, готови ли сте? Нямам представа кой е", отговори президентът. Той допълни, че не си спомня да е срещал Джао и "няма идея кой е този човек", освен че бил информиран, че бизнесменът е "жертва на лов на вещици", организиран от администрацията на бившия президент Джо Байдън.

В интервюто Тръмп също така защити подкрепата си за криптовалутите, заявявайки, че Съединените щати трябва да гарантират лидерската си позиция в сектора, за да не позволят на Китай и други конкуренти да придобият предимство в развиващите се технологии.

Помилването на президента премахва ограниченията, които възпрепятстваха Джао да управлява финансови компании, макар да остава неясно дали този акт ще промени отношението на американските регулатори или статута му в Binance.

При обявяването на решението, прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит заяви, че делото срещу Джао е било част от “войната срещу криптовалутите”, водена от администрацията на Байдън. Тя отхвърли критиките, че помилването е продиктувано от лични финансови интереси на Тръмп.

"Това беше прекомерно преследван случай от администрацията на Байдън", каза Левит и добави, че случаят е бил "подложен на задълбочен преглед".

"Президентът искаше да поправи тази неправда и използва конституционните си правомощия, за да го направи."

Binance остава най-използваната платформа в света за търговия с цифрови активи.

Администрацията на Тръмп по-рано прекрати дело за измама срещу друг крипто предприемач Джъстин Сън, след като той инвестира в семейната компания на Тръмп, World Liberty Financial.

През май беше обявено, че стабилната криптовалута, издадена от World Liberty Financial, ще бъде използвана от компания в Абу Даби за инвестиция на стойност 2 милиарда долара в Binance.

Тръмп е помилвал и основателите на борсата BitMEX, обвинени в пране на пари, както и Рос Улбрихт, създателя на Silk Road, зловещия онлайн пазар на тъмната мрежа, известен като средище за търговия с наркотици.