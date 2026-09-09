НЗОК ще разплати надлимитната дейност на болниците за 2026 година

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще изплати надлимитната дейност на болниците за 2026 година. Това съобщи новият управител на Здравната каса д-р Владимир Даскалов в сряда, когато беше подписан Националният рамков договор за медицинските дейности през тази година. Даскалов изрази надежда, че тази дейност занапред ще бъде разплащана редовно след съответния контрол и проверка. Председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов съобщи, че надлимитната дейност за тази година е в размер на 50 млн. евро. Той очаква тя да бъде разплатена на болниците през октомври-ноември.

История на лимитите Лимитите на болниците бяха върнати от управляващото мнозинство на ГЕРБ, ИТН и БСП с подкрепата на ДПС в предходния парламент през юли 2025 година. Тогава Румен Радев като президент наложи вето на промените в Закона за здравното осигуряване и се мотивира, че поправките повтарят в голяма степен текстове, които вече бяха обявени за противоконституционни през април 2024 година. В крайна сметка обаче управляващите преодоляха президентското вето и НЗОК спря да изплаща надлимитната дейност на болниците, заради което болници водят дела срещу нея. През юни управляващото мнозинство на "Прогресивна България" даде заявка, че ще преразгледа ситуацията с болничните лимити

Според управителя на НЗОК в новия НРД е "постигнат оптимален баланс", тъй като са защитени едновременно интересите на здравноосигурените лица - като са договорени повече дейности, на държавата – по отношение на контрола и финансовата стабилност и на медицинските специалисти - чрез увеличение цените на медицинските дейности.

"Цените на дейностите в първичната извънболнична медицинска помощ са увеличени средно с 4.38% процента, а на тези в специализираната извънболнична медицинска помощ — средно с 4.37%. Цените при медико-диагностичните дейности са запазени, но са разчетени по-голям обем изследвания в полза на здравноосигурените лица. Цените на дейностите в болничната медицинска помощ е договорено да бъдат увеличени средно с до 10%, с изключение на дейности за хемодиализа, за диагностика и лечение на онкологични и хематологични заболявания, за лъчелечение, за позитронно-емисионна томография и клинични пътеки за асистирана с робот хирургия при злокачествени заболявания", съобщи Даскалов.

Той посочи, че извеждането на допълнителни дейности в амбулаторни процедури цели по-ефективен контрол на заболяванията, който от своя страна ще минимизира нуждата от хоспитализации. "Така например се допуска изследване на пациенти в ранен стадий на бъбречни заболявания, в извънболничната помощ се въвеждат пакет лицево-челюстна хирургия, въведена е също така и мигрената като диспансерна диагноза", съобщи той.

НЗОК ще заплаща и за нов вид лечение на две онкологични заболявания с радиофармацевтични продукти като лутеций при невроендокринни тумори и простатен карцином.

Председателят на БЛС д-р Николай Брънзалов заяви, че новият НРД има положителни страни като новите дейности за пациентите, но финансовата рамка е крайно недостатъчна и съсловната организация продължава да настоява за 25% ръст на бюджета на НЗОК.

Той даде пример, че през тази година цените на медико-диагностичните дейности ще останат непроменени. "Имайте предвид, че това е работа, основно свързана с профилактиката и диспансеризацията на българските граждани, за да имаме тенденция за по-малко хоспитализации", обясни Брънзалов. Другото нещо, за което БЛС настоява, е да бъде решен въпросът с остойностяването на труда на българския лекар. "Както всички останали дейности, с които се срещаме ежедневно, така и лекарският труд трябва да има стойност в зависимост от това каква е квалификацията, къде се намира и къде се дава тази здравна помощ", заяви Брънзалов.

Той съобщи, че в първичната извънболнична помощ се въвежда нова диспансерна диагноза: хронично бъбречно заболяване, като целта е ефективното наблюдение на пациентите е нодопускането да се стигне до хемодиализа. "В специализираната извънболнична помощ има едно много важно допълнение — че всичките тези изследвания и консултации, които се правят по профилактична дейност от общопрактикуващите лекари, но според Наредба 8 трябва да бъдат консултирани със съответния специалист, също ще бъдат освободени от това да се съобразяват с регулативните стандарти и всички тези наши, особено малки пациенти, ще бъдат консултирани".

Брънзалов съобщи още, че голяма част от клиничните пътеки са прецизирани в зависимост от това дали става въпрос за лечение на деца или на възрастни, както и според тежестта на заболяването.

С новия НРД се въвеждат се и две нови клинични пътеки – №269 "Транзиторна исхемична атака" и №270 "Лечение на инфекции на пикочо-половата система". НРД включва нови моменти и в профилактиката. Включват се задължителната имунизация и реимунизация на деца срещу варицела и профилактичните ваксини срещу сезонен грип за деца.

При специализираната извънболнична помощ цената, която НЗОК заплаща за първичен преглед при специалист, се увеличава от 25 на 27 евро. За преглед при специалист по педиатрия се запазва по-високата стойност от 28 евро.

Облекчава се и процедурата при извършване на ядрено-магнитен резонанс или компютърна томография на деца под обща анестезия. Ще бъде необходим обстоен преглед от специалист по педиатрия, като отпада изискването за консултация със специалист по образна диагностика. Така отпада една от изискваните до момента консултации преди изследването. Отпада и изискването пациентите с хронични заболявания да имат издадена електронна рецептурна книжка. Достатъчно ще бъде в системата да е въведено диагностично доказано хронично заболяване.

На подписването на новия НРД присъства и министърът на здравеопазването Катя Ивкова.