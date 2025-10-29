НЗОК ще разпределя близо 11 млрд. лева догодина за същите здравни услуги

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще разполага през 2026 година с бюджет от 5.5 млрд. евро или или 10.8 млрд. лв., стана ясно в сряда, когато проекозаконът за бюджета на фонда за 2026 година беше одобрен от Надзорния съвет на институцията.
Това е първият бюджет на здравния фонд в евро и също така първият бюджет, в който е предвиден държавен трансфер от половин милиард лева, за да се удовлетворят исканията за заплати на медиците. С това новите моменти горе-долу се изчерпват и многомилиардният ресурс ще продължи да се разпределя по добре познатия ред и пропорции, без да предлага някакви съществени подобрения в услугите, които здравноосигурените граждани получават.
Като се изключи целевият държавен трансфер за заплати на медиците, реално бюджетът на НЗОК за 2026 г. е с по-скромен ръст спрямо предходните години, когато фондът получаваше по 1 млрд. лева допълнително. Догодина НЗОК получава общо 693.6 млн. евро допълнителни средства, но без парите за заплати увеличението е с 433 млн. евро или 846 млн. лева. Същевременно е заложен голям брой хоспитализации – 2.4 млн. Те целят да отговорят на тенденцията на повишен прием на пациенти от болниците, в която скорошните проверки на НЗОК не откриха почти никакви нередности, противно на обществените очаквания.
Болниците отново ще погълнат половината от бюджета на НЗОК – 2.3 млрд. евро или 4.5 млрд. лева спрямо 4.1 млрд. лева през тази – рамка, която болниците ще надскочат, но засега не е ясно точно с колко. Влизането с дефицит в 2026 г. означава, че няма да има достатъчно средства за съществено увеличение на цените на клиничните пътеки или нови медицински дейности в болниците.
Извън тях – увеличението на средствата в първичната и специализираната извънболнична помощ е минимално. Първичната извънболнична помощ ще разполага догодина с 349 млн. евро или 682 млн. лева, което е с 35 млн. лева повече от тази година.За специализирана извънболнична са предвидени 352 млн. евро или 688 млн. лева, което е с 30 млн. лева повече спрямо тази година. За дентална помощ са превдидени 233 млн. евро догодина или 455 млн. лева – увеличението спрямо тази година е 39 млн. лева. НЗОК ще финансира изследвания за близо 168 млн. евро или 328 млн. лева през 2026 г, което е с 25 млн. лева повече спрямо тази година.
Другото голямо перо в бюджета на НЗОК – това за лекарства и диетични храни в размер на 1.3 млрд. евро или 2.5 млрд. лева спрямо 2.3 млрд. лева през тази година. С този ресурс фондът трябва да посрещне навлизането на нови лекарства в позитивния списък, разширяване на терапевтичните показания на вече съществуващи лекарства, както и заплащането за лечение на нови диагнози от НЗОК. Отсега е ясно, че предвидените средства в бюджета няма да покрият разходите на НЗОК за лекарства и отново ще се разчита на отстъпките на фармацевтичната индурстия. Паралелно с това НЗОК иска да въведе ефективна опция да плаща определени скъпоструващи лекарства в зависимост от резултатите от ефекта от лечението. От фонда уточняват, че тази мярка не може да се ползва масово и да доведе до бърз ефект за бюджета, като на тази етап изобщо не е ясно как би облекчило бюджета на касата. Обикновено става въпрос за 5-7 лекарства годишно, предимно за онкологични заболявания.
Бюджетът предвжда разширяване на достъпа на здравноосигурените до медицински изделия, прилагани в болниците. По това перо в бюджета са предвидени 114 млн. евро или 222 млн. лева. Предвидено е увеличаване на стойността, която НЗОК ще заплаща за биологични сърдечни клапни протези с антиминерализационна обработка срещу калцифициране, което ще облекчи доплащането от страна на пациентите.
В бюджета за 2026 продължава въведеното преди няколко години финансиране, за аптеки, медицински практики и персонал в лечебни заведения в труднодостъпни и отдалечени населени места.
Резервът на НЗОК за догодина е 154 млн. евро или 301 млн. лева.
Интересно колко струва рекламната кампания на здравноосигурителния монополист, която тече в момента, и КОЙ печели от нея...