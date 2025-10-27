Обилни валежи и подобряване на времето в средата на седмицата

В цялата страна се очакват в началото на седмицата обилни валежи, като най-сериозни ще са в планинските райони, съобщи БНТ.
Около обяд от северозапад валежите ще започнат да спират. Вятърът ще се ориентира от северозапад; ще е умерен, в Дунавската равнина и в Горнотракийската низина - временно силен. Минималните температури ще са между 6° и 11°, а максималните - от 11° до 16°, в София – около 12°.
И по Черноморието ще е облачно и дъждовно, с локални интензивни и значителни валежи. Ще духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Дневните температури ще са около 17°-19°. Вълнението на морето ще се задържи умерено.
Също толкова ветровито и облачно ще бъде времето у нас и във вторник. Ще има райони с превалявания. Минималните температури ще се понижат още и ще са предимно между 3° и 8°. След това, в дните до петък, ще бъде слънчево, а вятърът ще отслабне. Сутрин ще е все още студено, особено в котловините, където ще има условия за слана.
В четвъртък вятърът ще се ориентира от юг, дневните температури ще се повишат и ще са предимно между 15° и 20°. Ще ги последват и сутрешните, макар и по-колебливо.
В петък ще има по-значителни увеличения на облачността, но ще остане топло за периода.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
Глобалната политика е навсякъде. сащ са на всяка манджа мерудия. Човекът се вре на всякъде и във всичко! Ако не дай Боже дойдат демократите, чака ни нова дълга порция суша! За да ни убедят да плащаме за неефективните им технологии в "зИлената" енергеПика!
На посочения от вас имейл адрес е изпратен линк за възстановяване на паролата. След като го натиснете, ще можете да изберете и потвърдите новата си парола и да влезете в сайта. Ако не получавате имейл, свържете се с нас.
Регистрация
Вашата заявка за регистрация е приета успешно. Ще получите имейл за активация на профила.
подкрепете ни
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
Глобалната политика е навсякъде. сащ са на всяка манджа мерудия. Човекът се вре на всякъде и във всичко! Ако не дай Боже дойдат демократите, чака ни нова дълга порция суша! За да ни убедят да плащаме за неефективните им технологии в "зИлената" енергеПика!