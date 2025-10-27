 Прескочи към основното съдържание
Обилни валежи и подобряване на времето в средата на седмицата

1 коментар
Сн. БГНЕС
В цялата страна се очакват в началото на седмицата обилни валежи, като най-сериозни ще са в планинските райони, съобщи БНТ.
 
Около обяд от северозапад валежите ще започнат да спират. Вятърът ще се ориентира от северозапад; ще е умерен, в Дунавската равнина и в Горнотракийската низина - временно силен. Минималните температури ще са между 6° и 11°, а максималните - от 11° до 16°, в София – около 12°.
 
И по Черноморието ще е облачно и дъждовно, с локални интензивни и значителни валежи. Ще духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Дневните температури ще са около 17°-19°. Вълнението на морето ще се задържи умерено.
 
Също толкова ветровито и облачно ще бъде времето у нас и във вторник. Ще има райони с превалявания. Минималните температури ще се понижат още и ще са предимно между 3° и 8°. След това, в дните до петък, ще бъде слънчево, а вятърът ще отслабне. Сутрин ще е все още студено, особено в котловините, където ще има условия за слана.
 
В четвъртък вятърът ще се ориентира от юг, дневните температури ще се повишат и ще са предимно между 15° и 20°. Ще ги последват и сутрешните, макар и по-колебливо.
 
В петък ще има по-значителни увеличения на облачността, но ще остане топло за периода.

1 коментар

