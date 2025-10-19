Обир в Лувъра: Музеят в Париж затвори врати

Френският министър на културата Рашида Дати съобщи за кражба в Лувъра – един от най-известните музеи в света, което доведе до незабавното му затваряне.

"Обир беше извършен тази сутрин при отварянето на Лувъра", написа Дати в публикация в социалната мрежа X.

От ръководството на музея потвърдиха инцидента и обявиха, че той ще остане затворен за деня, без да уточняват какво точно е било откраднато.

Случаят предизвика сериозно внимание във Франция, тъй като Лувърът е сред най-строго охраняваните културни институции в света и приютява шедьоври като "Мона Лиза" на Леонардо да Винчи и "Свободата води народа" на Йожен Дьолакроа.