Обир в Лувъра: Музеят в Париж затвори врати

Френският министър на културата Рашида Дати съобщи за кражба в Лувъра – един от най-известните музеи в света, което доведе до незабавното му затваряне.
"Обир беше извършен тази сутрин при отварянето на Лувъра", написа Дати в публикация в социалната мрежа X.
От ръководството на музея потвърдиха инцидента и обявиха, че той ще остане затворен за деня, без да уточняват какво точно е било откраднато.
Случаят предизвика сериозно внимание във Франция, тъй като Лувърът е сред най-строго охраняваните културни институции в света и приютява шедьоври като "Мона Лиза" на Леонардо да Винчи и "Свободата води народа" на Йожен Дьолакроа.
Още едно от деветте бижута на Наполеон III, откраднати от Лувъра в неделя сутринта, е открито, съобщи Le Parisien, позовавайки се на източник, но не уточни кое от бижутата е открито освен намерената по-рано корона на императрица Евгения.
Вестникът също така съобщи, че четирима престъпници са участвали в обира. Двама от тях са били облечени в жълти жилетки като работници, докато другите двама са чакали съучастниците си на скутери под прозореца на музея.
Френският министър на културата Рашида …
Дати заяви, че на престъпниците са били необходими четири минути, за да откраднат безценните предмети. Според министъра на вътрешните работи Лоран Нунес, нападателите са влезли в сградата от насипа на Сена, където са се извършвали строителни работи. Престъпниците са използвали камион-стълба, за да влязат в музея.