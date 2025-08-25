Областната управа пое парк "Врана", ще го отвори със свободен вход

Държавата в лицето на областната администрация на София най-после влезе във владение на столичния парк "Врана", съобщи във Facebook областният управител Стефан Арсов.

С това се слага край на серията от неуспешни опити по прехвърлянето на имота от Столичната община на областната управа. Основната причина беше позицията на областаната управа, че общината не е изпратила всички нужни документи.

"С огромно удовлетворение съобщавам, че парк "Вранa" официално премина под управлението на Областна администрация София", написа Арсов във Facebook, който обвини Столичната община в занемаряване на бившия царски парк.

"Това е дългоочаквана стъпка, която ще сложи край на годините на занемаряване и бездействие от страна на Столична община и ще позволи на това емблематично място да се развие така, както заслужава – в полза на всички граждани и гости на столицата”, написа Арсов.

999 изсъхнали дървета и още проблеми

Според Арсов в приемно-предавателния протокол от местната власт са описани много проблеми, натрупани през последните 2 години. Сред тях са лошото състояние на алейния асфалтов път, водещ до "Врана", счупена ограда, лошото състояние на някои ботанически видове и 999 издъхнали или опасни дървета.

Той отбелязва, че са липсвали социални и културни инициативи в парка, а транспортът до обекта бил преустановен и това е ограничавало посетителите.

"Въпреки всичко това, гражданите продължаваха да заплащат входна такса, без да получават необходимото качество, грижа и преживяване", пише Арсов.

Обещания за свободен вход и културна програма

Стефан Арсов поема ангажимент парк "Врана" да стане "сигурно, красиво и вдъхновяващо място", "притегателен център за култура и отдих" и в него да се провеждат концерти, изложби и фестивали.

"И най-важното – входът ще бъде свободен за всички. Парк "Вранa" трябва да бъде достъпен, гостоприемен и жив - дом на спомени, радост и спокойствие“, обещава още областният управител.

Паркът все още е затворен

"Врана" обаче продължава да бъде затворен, а прогнозите на областния управител в предходни изявления са паркът да отвори за посетители през есента, като преди това бъде обезопасен.

Бившият царски парк не работи от средата на юли, когато Столичната община се оттегли от управлението му заради неразбирателство с областната администрация.

Няколко дни преди това кметът на София Васил Терзиев постави ултиматум областната управа или да влезе във владение на парка, или да го даде на общината.

През 2023 г. съдът обяви държавата за собстеник на имота, но през последните две години тя нито е поела управлението му, нито беше взела решение за стопанисването му. Заради това положение общината полагаше минимални усилия за поддържането му, тъй като няма правно основание да заделя повече средства.

След като не получи отговор от областната управа, местната власт се оттегли от парка. Скоро след това Стефан Арсов обяви, че държавата ще започне да се грижи за имота, а в края на месеца правителството отпусна на областната администрация близо 1.4 млн. лв. за парка. Прехвърлянето между местната власт и областната управа обаче се забави заради неуспешни опита за предаването на имота.