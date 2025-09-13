"Обнови Европа" настоява за освобождаването на Благомир Коцев

Ние продължаваме да подкрепяме кмета на Варна Благомир Коцев. Това заяви в своя публикация във Фейсбук групата на "Обнови Европа" (Renew Europe) в Европейския парламент и припомни, че Софийският градски съд реши да остави кмета на Варна в ареста и отхвърли искането му за по-лека мярка, "въпреки че той е задържан повече от 60 дни без да му бъдат повдигнати обвинения".
"Арестът и продължителното му задържане се основават на оскъдни доказателства и несъстоятелни обвинения, като дори един от свидетелите признава, че е дал показания под натиск. Това подчертава злоупотребата с превантивното задържане и поражда опасения относно справедливостта в политически чувствителни случаи", се подчертава в публикацията.
Варненският кмет е задържан над два месеца, като по делото има твърдения за натиск на властите върху ключови свидетели, както и явно нежелание на прокуратурата да събира оневиняващи доказателства. В петък Софийския градски съд остави Коцев в ареста с аргумента, че има опасност да извърши престъпление, ако бъде пуснат на свобода.
И по-рано групата "Обнови Европа" не остана безразлична към случая и настоя за най-силен отговор от ЕС по повод "кризата с върховенството на закона" в нашата страна. В петък групата "Обнови Европа" коментира, че отношението на правораздавателните органи към варненския кмет "поражда сериозни съмнения относно случая и отразява по-широки опасения за местната демокрация и върховенството на закона в България".
"Ако обвиненията не могат да бъдат подкрепени с недвусмислени и достоверни доказателства, той трябва да бъде освободен, за да възобнови демократичния си мандат", завиха от групата в публикацията си.
Припомняме, че в края на миналата година европейските либерали от "Обнови Европа" решиха да препоръчат прекратяването на членството на ДПС в групата след като санкционираният от САЩ и Великобритания за корупция Делян Пеевски зае лидерска позиция.
"Партия ДПС, която някога е защитавала правата и свободите на малцинствата, днес е напълно отклонена от първоначалната си мисия", завиха тогава европейските либерали и обърнаха внимание на "многобройните обвинения в корупционни действия, свързани с Пеевски и неговата мрежа".
Преди прекратяването на членството на партията да бъде финализирано официално, Пеевски обяви, че партията му сама напуска либералния интернационал АЛДЕ и заедно с Елена Йончева и Танер Кабилов излезе преди да бъде изключен.
Днес българските членове на "Обнови Европа" са Никола Минчев (ПП-ДБ), Христо Петров (ПП-ДБ) и Илхан Кючук (ДПС).
