"Обнови Европа" ще изпрати мисия в България заради върховенството на закона

Групата "Обнови Европа" в Европейския парламент съобщи, че е решила да изпрати в България проучвателна мисия, свързана с върховенството на закона у нас.

Евродепутатите ще посетят София и Варна, а след това ще изготвят доклад и ще го предадат на Европейската комисия.

Решението е по повод съобщенията за политическо преследване, злоупотреба с прокурорски правомощия и системно възпрепятстване на съдебната реформа, се казва в съобщението на парламентарната група в ЕП.

Това решение идва на фона на нарастващите опасения около задържането на варненския кмет Благомир Коцев на 8 юли 2025 г. - случай, показателен за ерозията на съдебната независимост в България, е посочено в съобщението.

Работната група ще е от петима евродепутати и предвижда срещи у нас с магистрати, журналисти и организации на гражданското общество.

Окончателен доклад с препоръки ще бъде представен до май 2026 г., преди годишния доклад на Европейската комисия за върховенството на закона в ЕС.

"Обнови Европа" отново призовава Европейската комисия да действа без отлагане и да спре плащанията от европейския бюджет за нашата страна, свързани със съдебната реформа, докато България не даде доказателство за истинска институционална независимост и не повиши отчетността на прокуратурата с истинско разделение на властите.

Председателят на парламентарната група Валери Айе заявява, че случаят с Благомир Коцев не е изолиран инцидент, а предизвикателство за решимостта на Европа да защитава своите ценности, когато са оспорвани от онези, които злоупотребяват с държавната власт за политически цели, предаде БТА.

Очакваме пълно съдействие от страна на българското правителство, казва Айе. Средствата от ЕС никога не трябва да подкрепят системи, които подкопават върховенството на закона, допълва тя.

По-късно днес Европейският парламент ще обсъди състоянието на върховенството на закона в България по искане на "Обнови Европа", част от които е "Продължаваме промяната". Дебатът е озаглавен "Продължаващите нападки срещу демократичните институции и върховенството на закона в България".