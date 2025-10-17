"Обнови Европа" в ЕП пак поиска спиране на парите по ПВУ за България заради "политически мотивираното" дело срещу варненския кмет

Групата "Обнови Европа" в Европейския парламент определи делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев като политически мотивирано.
Говорителят на групата Винсент Стюър заяви на пресконференция, цитиран от БТА, че средствата за България по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) трябва да бъдат изцяло спрени.
По искане на "Обнови Европа" следващата сряда ЕП ще обсъди темата "Продължаващите нападки срещу демократичните институции и върховенството на закона в България".
На пресконференцията по повод предстоящата сесия на евродепутатите в Страсбург днес говорител на парламентарната група отбеляза, че вчера Софийският апелативен съд отново не уважи искането за освобождаване на кмета Коцев. Това е шестият пореден случай по това политически мотивирано дело, каза говорителят.
Това е проблем за всички нас, защото случаят е част от по-широки действия, свързани с овладяването на държавата, коментира говорителят. "Обнови Европа" призовава за освобождаването на варненския кмет и за преразглеждане на делото, за спиране изцяло на плащането по второто искане на България.
Правилата за ПВУ са така написани, че да защитават върховенството на закона. В момента се случва точно обратното, институциите за борба с корупцията се използват като политическо оръжие, добави той.
По същия повод говорителят на групата "Европейски консерватори и реформисти" (ЕКР) Стивън Джоунс посочи, че наскоро е бил на посещение в нашата страна. Той отбеляза, че евродепутатите от "Има такъв народ" (ИТН) са част от групата на ЕКР и от управляващото мнозинство в България. По неговите думи ИТН допринася за стабилността на правителството. Надявам се дебатът за България да отчете, че в ЕП има представители на партията "Възраждане", част от групата "Европа на суверенните нации", призова Джоунс. Те имат споразумение за стратегическо сътрудничество с партията на Владимир Путин "Единна Русия". Това много ни тревожи и трябва да тревожи всички в ЕП, които имат предвид руското влияние над нашия демократичен начин на живот, настоя говорителят.
През септември говорител на Европейската комисия потвърди, че е получено писмо от "Обнови Европа", в което случаят с варненския кмет се обвързва с плащанията по ПВУ. В началото на октомври говорител на институцията поясни, че между двата въпроса няма връзка. Междувременно ЕК даде предварително одобрение за плащане към нашата страна по ПВУ и уточни, че реформата на Комисията за борба с корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество остава неизпълнена, затова предлага временно да се отложи осигуряването на част от средствата.
