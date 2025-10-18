Обран е доброволчески клуб на основателя на "Капачки за бъдеще"

Доброволчески клуб в Пловдив е бил ограбен. За това съобщи в социалните мрежи Лазар Радков, основател на инициативата "Капачки за бъдеще". По думите е разбита вратата на помещението, в което е съхранявана техниката на "Спасителен Клуб за Бъдеще"-Пловдив.
"Оборудване, с които са помагали на ПБЗН при овладяването на сума пожари в пловдивска област и не само. Последно и аз бях с тях, когато се включихме при пожара при с. Горнослав в края на септември. Откраднати са шлангове, с които предния уикенд заедно с пожарникарите изпомпваха водата от наводнените площи в Елените. Липсва ни и резачка STIHL, с която колегите правиха просеки при пожарите и разчистваха дървени отломки при последните наводния. Все неща, които сме закупили с лични средства или с дарения от фирми, приятели и познати", пише той.
Липсват още дъска за пренасяне на пострадали и друга техника за гасене на пожари. Според Радков общата стойност на откраднатото е около 3-4 хил. лв.
"Лека-полека би трябвало да успеем да възстановим липсите с времето ... просто усещането да опитваш да правиш нещо, което е в помощ на другите и на цялата система и в следващия момента някой да разбие помещението, в което се събирате, да ти рови в нещата, за част които си събирал лев по лев, за да ги купиш, а за други си се молил на Х фирми, докато някоя склони, е много, много гадно", пише той.
Пловдивските шефове само с един СМС към контрабандистите могат да им осигурят каквото си поискат, защото опита за държава в момента се разлиства .......................
много от откраднатото е специфично оборудване, което не може да се продаде. Обира е поръчкова акция ... въпроса е на кой ;)
Едва ли извършители са си давали сметка, че ограбват една от малкото активни доброволчески организации, въпрос на умствен капацитет е да оцениш такива неща.
Ти направи ли го?
Тоя не бърка, той си е сбъркан по пръкване
Ще дава на когото си иска, тя и майки е дала на някакъв непълноценен, та в комбинация с нея си се пръкнал такъв вечен недоклатко ;)
1 kaпачка струва под стотинка. Под половин € цент. По-добре дарете левче/евро.
На теб Украйна ти е вражеска, защото си руски цър вул. Бягай обратно в дупката, оп, посолството!
Така е в България за съжаление. Може да не е просто кражба, а умишлен акт на агресия срещу едни наистина свестни хора.
Бъркаш го с Манол Пейков - депутат и издател. Организацията на Лазар Радков събира капачки и купува кувьози и линейки, за които държавата се разсейва.