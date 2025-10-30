Обрат: Минималната работна заплата ще бъде 620 евро вместо 605 евро от 1 януари

Бюджет 2026 още не е представен, а властта започна да отстъпва по някои предварително обявени параметри. Минималната работна заплата ще бъде 620 евро (1213 лв.) от 1 януари 2026 г., а не 605 евро (1183 лв.), заяви Деница Сачева от ГЕРБ след заседание на Съвета за съвместно управление, който разгледа проектобюджетите на държавата, НОИ и здравната каса.
Нивото от 620 евро отговаря на действащите законови разпоредби, според които минималната заплата се определя като 50% от средната - автоматизъм, който среща силни критики от бизнеса. Първоначално властта смяташе да не спази правилото, но в крайна сметка партиите в управлението са се разбрали за размер 620 евро в името на социалния мир. Синдикатите вече планираха протест заради отстъплението от законовата формула, но след новината от Съвета за съвместно управление го отмениха. Профсъюзите обаче остават в протестна готовност.
Промени ще има и по отношение на обезщетението за майчинство през втората година на детето. Първоначалната идея бе майчинството да се замрази на 780 лв., но управляващите са се разбрали да се вдигне на 900 лв. Майките, които се връщат на работа през втората година, пък ще получават 75% от обезщетението вместо досегашните 55%.
За капиталовата и инвестиционната програма за общините, заявките по която вече надхвърлиха 8 млрд. лв., догодина ще бъдат заделени 980 млн. евро (над 1.9 млрд. лв.), стана ясно още от думите на Сачева.
Тя обяви, че партиите, подкрепящи правителството, са постигнали съгласие по трите бюджета, които се очаква да бъдат внесени в Народното събрание следващата седмица. По думите ѝ това са единствено възможните бюджети, плод на труден баланс между приходите и разходите и между социалните групи в обществото.
