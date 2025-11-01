Образователният министър обещава 3300 лева учителска заплата

Министърът на образованието Красимир Вълчев обеща на учителите, че в следващия бюджет ще има увеличение на средствата за образование, включително за увеличение на заплатите.

"Да, ще има увеличение на средствата. Ще бъдат предоставени допълнителни средства, включително за увеличение на възнагражденията", каза Вълчев пред Нова тв.

Той допълни, че конкретните параметри на увеличението все още се обсъждат със синдикатите и директорите. Целта остава учителските заплати да не изостават спрямо средната за страната и да се следва политиката те да бъдат 125% от нея, обясни министърът.

Изчислението показва, че при средна брутна работна заплата от близо 2600 лева, това означава, че учителските заплати трябва да стигнат ниво от 3300 лева.

Министърът засегна и проблема с недостига на кадри в системата, който е по образователни предмети.

"Недостигът е по предмети, най-вече по математика, физика, химия, информационни технологии", обясни той.

По думите му за първи път от 10 години е намален приемът в специалност "Педагогика" за предучилищни и начални учители, тъй като там вече има достатъчно кадри, както и при учителите по физическо възпитание и изобразително изкуство.

Проблемът с недостига на преподаватели по природни науки е проекция на демотивацията на учениците да изучават тези дисциплини.

По темата за ограничаване на мобилните телефони в клас, министър Вълчев заяви, че такава мярка съществува и в момента в много училища, където учениците оставят устройствата си на входа на класната стая. Според него по-важното е ограничаването на екранното време извън училище.