Образователният министър предлага единен изпит по математика за техническите специалности

Министърът на образованието и науката Кирил Вълчев предлага от следващата година приемът в техническите специалности в университетите да става с матура по математика или единен изпит по математика или физика.

"Приемът във всички инженерно-технически професионални направления ще бъде обвързан с матура или с единен изпит по математика, или физика. Техническите висши училища, най-вероятно, ще разработят такъв единен изпит и по математика, и по физика, за не се налага кандидат-студентите да ходят по всички университети. Този единен изпит ще е алтернатива на матурата", обясни образователният министър на откриването на кампанията "Участвай! Олимпиадата е за всички" в БТА в четвъртък.

Вълчев добави също, че догодина половината от приема на студенти в направление "Икономика" също ще бъде обвързан с оценка по математика.

"Използвам всеки един случай това да достигне до учениците в 12. клас и ако много искат много да учат икономика, по-голям шанс за прием в по-добра специалност имат, ако учат математика тази година в 12. клас", каза той, цитиран от БТА.

По думите на образователния министър през последните месеци МОН поставя акцент върху математиката и природните науки, не защото останалите предмети са маловажни, а заради големия проблем с мотивацията за учени по природните науки и математиката.

"Този проблем е и стратегически за социално-икономическото ни развитие. Няма как да просперираме, ако не повишим мотивацията за учене по математика и природни науки, няма как да просперираме без инженери, няма как да бъдем на картата на развитие на изкуствения интелект, ако нямаме повече деца, които задълбочено да учат математика и компютърни науки, каза Вълчев.

Според него инженерното образование и инженерните професии са професии на бъдещето, но в България има сериозен проблем с мотивацията на учениците.

"В последната година 43-ма зрелостници се явиха на матура по физика, 1400 зрелостници се явиха на матура по математика, а десет пъти повече - близо 15 000, бяха зрелостниците на матурата по чужди езици“, поясни Вълчев.

Според него участията в олимпиади може да мотивира повече ученици да се ангажират по-сериозно с математиката и природните науки.

"Участвайки в една олимпиадата, едно дете може да не достигне до медал, но това участие може да промени живота му, защото може да развие интерес към природните науки и математиката“, каза образователният министър.