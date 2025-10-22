Образователният министър: Ученици от определени общности ходят на училище с ножове

Образователният министър Красимир Вълчев съобщи, че на учители всеки ден им се налага да изземват ножове от ученици от определени общности, които ходят с тях в училище. Той обяви, че просветното министерство ще помогне на училищата, които поискат помощ, но няма да поставя металодетектори във всички учебни заведения, защото те няма да решат проблема.

"Немалък процент ученици от тези общности ходят всекидневно с ножове в училище и в града. Учителите всеки ден изземват ножове. Ние ще подпомогнем тези училища, които желаят. Разбира се, че този въпрос няма да се реши само с металодетектори, с технически мерки. Основната функция на образователната система е възпитателната, но тя има много дългосрочни ефекти. Не можем да обещаем, че от утре ще има по-малко агресия“, каза Вълчев пред журналисти в Русе по повод случаите на агресия сред ученици, при един от които 15-годишен беше убит в столичен мол, а при друг 12-годишно момче беше намушкано с нож в софийско училище.

Според Вълчев образователната система трябва да се пребори с агресията чрез усилване на възпитателната си функция, която е била отслабена през последните десетилетия.

"С промените в учебните програми, и с насоките, които даваме, опитваме в по-голяма степен да кажем на учителите, че е важно да възпитават. В тази си функция те са в неравна конкуренция с мощни информационни среди", каза образователният министър.

По думите му информационната среда, някои видеоигри и филми създават нагласи за насилие сред учениците, а учителите срещат сериозен проблем да въдворят ред в класната стая.

"Затова със закона за предучилищното и училищното образование сме предложили допълнителни мерки по отношение на учениците. Тези мерки срещнаха критика, че учениците само ще бъдат наказвани, но подкрепата за тях ще остане. Когато обаче учителят не може да въдвори ред в класната стая, страда правото на качествено образование на всички ученици. Затова сме предложили и тези мерки", поясни Вълчев.

Според него агресия има във всяко общество, но с по-голяма възпитателна функция в училище може броят на агресивните младежи да намалее и да има по-малко подобни случаи.

"Трябва да бъдем достатъчно ясни с децата си какво е отношението ни към агресията. Освен това моето мнението е, че трябва да дозираме присъствието им в информационните среди - да гледат по-малко предавания и по-малко съдържание в интернет, което е свързано с насилие, но това вече е една по-трудна задача, един по-голям разговор“, каза Вълчев, според когото трябва да се наблегне на превенцията и възпитанието на децата.

Във вторник от образователното министерство съобщиха, че Вълчев свиква извънредно

съвещание с началниците на регионалните управления на образованието за сигурността

в училищата. Ще бъдат прегледани системите и мерките за безопасност в образователните институции и ще при нужда се предприемат допълнителни действия на училищно ниво.