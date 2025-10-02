Обсъждат се данъчни облекчения за научна и развойна дейност от догодина

Вицепремиерът и министър на иновациите Томислав Дончев обяви, че с финансовото министерство се водят разговори за въвеждане от 2026 г. на днъчни облекения за научна и развойна дейност, които са в напреднала фаза.

Държавата е длъжна да даде сигнал, че разходите за научна и развойна дейност са приоритет и компаниите, които инвестират повече, трябва да ползват данъчни облекчения, каа той в четвъртък по време на петото издание на най-големия форум за иновации и технологии в Югоизточна Европа - SEE ITS Summit 2025, организиран от Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST).

По думите му този разговор не е спирал през последните десет години, но засега е бил без реален резултат.

Дончев каза още, че до две седмици наличното лабораторно оборудване в Центровете за компетентност и Центровете за върхови постижения, в които са инвестирани милиони, ще бъде достъпно не само за университетите, а и за бизнеса, за да може всеки предприемач и индустриалец да знае къде се намира и да може да го ползва.

По думите му българската индустрия не е наясно с изградената и налична национална иновационна инфраструктура.

"Националната иновационна инфраструктура има ужасен проблем. Инвестирали сме десетки милиони в дигитално лабораторно оборудване на разположение на университетите, но бизнесът не знае за него", каза той.

Дончев изтъкна значението на образованието - висше и професионално, определяйки професионалното образование като ключово за бъдещата конкурентоспособност на българската икономика, но в която сфера има натрупани проблеми, които не могат да бъдат лесно решени.

Той смята, че трябва да се промени призмата, през която се анализират слабостите, като трябва да се обърне внимание върху приема в професионалните специалности, а не на изхода, когато младите хора излизат неподготвени за пазара на труда.

"Проблемът започва на входа. Млади хора отиват в професионална гимназия, защото се влиза по-лесно и не са ги приели на друго място, без осъзната необходимост и желание да работят точно това", каза вицепремиерът Дончев и добави, че фините настройки в приноса на държавата за развитието и подкрепата на икономиката са в сферата на образованието.