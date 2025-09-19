Обществените нагласи на американците-републиканци са претърпели съществени промени

Според ново проучване на Асошиейтед прес и Националния център за изследване на общественото мнение (НЦИОМ), проведено малко след убийството на консервативния активист Чарли Кърк миналата седмица, нагласите на републиканците относно посоката, в която се движи страната, са се влошили драстично.
Делът на републиканците, които смятат, че страната се движи в правилната посока, е спаднал рязко през последните месеци, показва анкетата. Днес само около половината от членовете на Републиканската партия смятат, че страната е на прав път, което е спад спрямо 70 процента през юни. Промяната е още по-очевидна сред жените републиканки и членовете на партията на възраст под 45 години.
Като цяло около една четвърт от американците смятат, че нещата в страната се развиват в правилната посока, което е спад спрямо около 40 процента през юни. Демократите и независимите не са променили значително мнението си, посочва АП.
Отговорите на републиканците, които са участвали в анкетата, показват, че политическото насилие и постоянните опасения за социалните разногласия играят роля в забележителната промяна в настроенията им след лято, белязано от убийства на личности и от двете страни на политическия спектър, въпреки че те споменават и редица други опасения, включително работните места, разходите на домакинствата и престъпността.
Мненията за посоката, в която се движи страната, са сравнително стабилни, но понякога големи събития разклащат нагласите на партийните привърженици относно състоянието на страната, дори при положение че тяхната партия е на власт, посочва АП.
Промяната в настроенията в Републиканската партия, особено сред по-младите републиканци и жените в партията, е забележителна с мащабите си. Спадът в броя на републиканците, които смятат, че страната върви в правилната посока, е по-голям от спада между октомври 2020 г. и декември 2020 г., след като президентът Доналд Тръмп, загуби надпреварата за преизбиране. По мащаби той е по-скоро подобен на спада, който настъпи през първите два месеца от пандемията от ковид.
Сред републиканците на възраст под 45 години спадът е особено видим: 61 процента казват, че страната се движи в грешната посока, което е увеличение от 30 процентни пункта спрямо юни, когато този въпрос беше зададен за последен път, отбелязва АП.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
1 коментар
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Тиквите узряват, ама доста от тях вече са загнили