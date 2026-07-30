Общественици призоваха МС да отговори на журналист защо България остава извън "Коалицията на желаещите"

Политици, общественици, историци, писатели и журналисти подкрепиха колегата си Даниела Горчева, главен редактор на списание "Диалог", в искането ѝ до Министерския съвет за предоставяне на ясна, конкретна и мотивирана информация относно фактическите, правните и институционалните основания за решението на правителството на Румен Радев България да не участва в инициативата "Коалиция на желаещите".

В обръщението, към което са се присъединили президентът Росен Плевнелиев, редица бивши министри, икономистът Красен Станчев, писателите Захари Карабашлиев и Владимир Левчев и много други, се посочва, че "решенията, които засягат националната сигурност на България, международните ѝ ангажименти и доверието на нейните съюзници, следва да се основават на прозрачност, отговорност пред обществото и уважение към правото на гражданите да бъдат информирани".

В него се отбелязва, че решенията на българските институции по въпроси, свързани с европейската и евроатлантическата сигурност, не са обикновени политически актове. Те се отразяват върху международния авторитет на Република България, върху доверието между съюзниците, върху възприемането на страната ни като надежден партньор и върху способността ѝ ефективно да защитава своите национални интереси.

Именно затова обществото има право да знае какви фактически, правни, експертни и институционални основания стоят зад подобни решения, коментира Горчева, която е поискала от Министерския съвет информация относно фактическите, правните и институционалните основания за решението на Министерския съвет да не участва в инициативата "Коалиция на желаещите".

"Считаме, че поставените въпроси са от изключителен обществен интерес и заслужават изчерпателен отговор по същество в съответствие с принципите на прозрачност, отговорност пред обществото и върховенство на правото. Призоваваме компетентните институции да предоставят пълен, конкретен и мотивиран отговор в приложимите законоустановени срокове. По отношение на онази част от поисканите сведения, която представлява обществена информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация, това следва да стане в 14-дневния срок, предвиден в закона, припомнят обществениците.