Общественият съвет за детската болница поиска яснота за бъдещата й структура от министъра

Общественият съвет за изграждане на Националната детска болница настоя за спешна среща с министъра на здравеопазването Силви Кирилов, на която да бъдат изяснени намеренията на ведомството относно структурата на бъдещата Националната детска болница. Причината е изтекъл в медиите доклад с предложения кои съществуващи детски клиники да бъдат прехвърлени към бъдещата Национална детска болница.

От Обществения съвет обърнаха внимание, че този доклад отразява намерение за промени на клиниките и отделенията и броя легла спрямо вече одобрената структура на Националната детска болница, разработена след детайлен анализ на съществуващите структури, детската заболеваемост и други фактори. Така например липсва клиниката по кардиохирургия към Националната кардиологична болница.

Общественият съвет е заявил пред изпълнителния директор на Здравната инвестиционна компания за изграждането на детската болница (ЗИКДБ) ЕАД необходимостта да получи анализа още преди месец. По време на среща на Съвета с екипа на компанията вчера това е било отказано с мотива, че докладът все още не е официален, но малко по-късно изтече в медиите.

Затова от Обществения съвет, който включва представители на граждански организации и водещи медицински специалисти, настояват за среща с министъра на здравеопазването, на която да бъде внесена яснота защо докладът включва различни от вече одобрените клиники и отделения и предполага различен брой легла от този във вече одобрената структура.

Други въпроси, които поставят, е предвиждат ли се промени в одобрената структура, функционална програма и план за оборудване и обзавеждане и ако да, какви и въз основа на какви аргументи.

От Обществения съвет настояват да разберат по какви критерии и методология е направен анализът, въз основа на който се правят предложенията. Друг въпрос е дали МЗ ще проведе разговори с клиниките и отделенията, определени за прехвърляне в НДБ и ако да, на какъв етап.

От Обществения съвет настояват и за отговор ще бъде ли изпълнен ангажиментът за съгласуване със специалностите, пропуснати по време на консултирането на функционалната програма, сред които са неонатология, УНГ, психиатрия и др.

В доклад на зам.-министъра на здравеопазването Добромира Карева до министъра доц. Силви Кирилов, който беше оповестен от Zdrave.net, са предложени два варианта относно прехвърлянето на съществуващи педиатрични клиники към Националната многопрофилна детска болница.

Вариант 1 предвижда централизиране на всички отделения с педиатрични специалности от лечебните заведения в София град в една структура.

Според вариант 2 част от структурите ще бъдат прехвърлени, а другата част ще останат там, където се намират в момента. В мотивите към този вариант е посочено, че така ще се осигури лечението на децата, чието здравословно състояние и заболявания не са свързани с усложнения и тежка патология.

Предвижда се, че в детската болница няма да бъдат прехвърелни отделението по изгаряне и пластична хирургия при деца в „Пирогов“, лъчелечението, родилните отделения и структурите по детска психиатрия. Ще бъдат запазени и отделенията и клиниките по Педиатрия на УМБАЛ “Света Анна“ и МБАЛ “Лозенец“.

Предвидено е в Националната детска болница да се влее напълно специализираната болница за лечение на детски болести "Проф. Иван Митев" ЕАД, както и детски структури от “Пирогов“, “Александровска“, ИСУЛ, Националната кардиологична болница, “Света Екатерина“ и болницата по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев”.