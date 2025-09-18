Общинарите от ПП-ДП искат обяснение защо "Дружба-2" ще е без парно до януари

Групата на „Продължаваме промяната – Демократична България“ към Столичния общински съвет иска незабавно изслушване на ръководството на "Топлофикация София" в енергийната комисия към СОС заради обявеното в сряда спиране на топлоснабдяването в ж.к. "Дружба" 2 за цели три месеца.

В сряда общинското дружество обяви, че 90 дни, 60 от които през късната есен и зимата, без топла вода и без парно „поетапно“ ще останат 120 блока в столичния квартал "Дружба-2". Причината е ремонт на мрежата във втора, трета, четвърта и пета част на един от най-големите столични квартали. Топлоснабдяването на тези абонати ще спре в 9 часа на 2 октомври и ще бъде възобновено чак в 20 часа на 30 декември 2025 г.

"Това е поредният провал на настоящето ръководство, „назначено от ГЕРБ, БСП и ИТН, който ще остави на студено за 3 месеца жителите на този квартал", гласи позицията на ПП-ДБ.

Искане на отговори

Председателят на групата Бойко Димитров настоява директорите на “Топлофикация” да отговорят защо този ремонт не е бил планиран и извършен през лятото, защо дружеството продължава да трупа огромни загуби, какви стъпки се предприемат за решаване на проблемите с дълга и плащанията към "Булгаргаз" (само лихвите, които се плащат всяка година са над 150 млн. лв.) и доколко ефективно се извършват разходите за закупуване на квоти за емисии и за извършваните ремонти.

Според него има ясно решение на проблема, но то е отлагано с години от ГЕРБ и БСП. По думите му е необходимо преструктуриране на дълга, намиране на частен инвеститор, който да обнови генериращите мощности и да управлява дружеството през следващите 30 години.

"По този начин има възможност след 30 години общината, без да е вложила собствени средства, да има незамърсяващо, модерно и без дългове топлофикационно дружество“, пише той във Facebook.

По думите на общинския съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев това е поредното безобразие на дружеството и решението им, да оставят 120 блока без парно и топла вода без предизвестие, е недопустимо.

"Не става ясно защо ремонтът не е направен през летните месеци, а ще остави хиляди домакинства без парно и топла вода в началото на отоплителния сезон, който започва около средата на октомври. Общинските съветници научихме за ремонта от медиите“, пише Ставрев във Facebook.

Обикновено големите ремонтни дейности се извършват през лятото. Последният такъв остави близо половин София без топла вода за около 10 дни в началото на септември. Програмата за ремонтните дейности също се обявява в началото на летните месеци, но планираният ремонт в "Дружба" досега не фигурираше на сайта на дружеството.

Според Ставре същевременно общинското дружество трупа още дългове и задължения.

"Към момента дължи 2.5 млрд. лв. на „Булгаргаз“ и БЕХ. Само за първите три месеца на 2025 доставчикът на парно за столицата е отчел 133 млн. лв. загуба - в разгара на отоплителния сезон. За сравнение през януари-март 2024 г. общинското дружество е имало печалба от 65 млн. лева - нормално за студените месеци, когато има високо потребление и съответно високи приходи. Новото ръководство на дружеството е назначено от икономическото мнозинство на ГЕРБ, БСП, ИТН, ВМРО и отцепници от “Възраждане” в СОС. Единственото решение, което вече виждам, е дружеството да се концесионира, подобно на “Софийска вода“, пише Ставрев.

Въпроси и от районния кмет

За отговори в спешен порядък настоя и новоизбраният районен кмет на „Искър“ Петко Краев от ГЕРБ.

В публикация във Facebook той съобщава, че е настоял за среща с ръководството на дружеството и е получил гаранция, че в рамките на тази седмица ще отговорят лично на въпросите му.

Краев щял да настоява всички жители на района да разберат колко е голяма авария, ще може ли да се отложи за летния период, какви ще се обезщетенията, как ще се осигури вода и топлина за детските градини и училища в района.

"Ще зададем същите въпроси и към Столична община-как и по какъв начин ще бъдат обезщетени всички абонати, как и по какъв начин ще се осигури вода и топлинна енергия за детските градини и училища в района", пояснява Краев.

През лятото на 2024 г. СОС смени със скандали и без конкурс ръководствата на шест общински дружества, сред които и „Топлофикация“. Последва политическо напрежение и дълга битка, след като кметът Васил Терзиев наложи вето и влезе в остър спор с областния управител от ГЕРБ Стефан Арсов. Сагата беше решена от съда, който остави новите шефове, избрани от ГЕРБ, БСП, ИТН, Карлос Контрера и отцепниците от „Възраждане“ на постовете им.