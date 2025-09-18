Общинарите от ПП-ДП искат обяснение защо "Дружба-2" ще е без парно до януари

Групата на „Продължаваме промяната – Демократична България“ към Столичния общински съвет иска незабавно изслушване на ръководството на "Топлофикация София" в енергийната комисия към СОС заради обявеното в сряда спиране на топлоснабдяването в ж.к. "Дружба" 2 за цели три месеца.
В сряда общинското дружество обяви, че 90 дни, 60 от които през късната есен и зимата, без топла вода и без парно „поетапно“ ще останат 120 блока в столичния квартал "Дружба-2". Причината е ремонт на мрежата във втора, трета, четвърта и пета част на един от най-големите столични квартали. Топлоснабдяването на тези абонати ще спре в 9 часа на 2 октомври и ще бъде възобновено чак в 20 часа на 30 декември 2025 г.
"Това е поредният провал на настоящето ръководство, „назначено от ГЕРБ, БСП и ИТН, който ще остави на студено за 3 месеца жителите на този квартал", гласи позицията на ПП-ДБ.
Искане на отговори
Председателят на групата Бойко Димитров настоява директорите на “Топлофикация” да отговорят защо този ремонт не е бил планиран и извършен през лятото, защо дружеството продължава да трупа огромни загуби, какви стъпки се предприемат за решаване на проблемите с дълга и плащанията към "Булгаргаз" (само лихвите, които се плащат всяка година са над 150 млн. лв.) и доколко ефективно се извършват разходите за закупуване на квоти за емисии и за извършваните ремонти.
Според него има ясно решение на проблема, но то е отлагано с години от ГЕРБ и БСП. По думите му е необходимо преструктуриране на дълга, намиране на частен инвеститор, който да обнови генериращите мощности и да управлява дружеството през следващите 30 години.
"По този начин има възможност след 30 години общината, без да е вложила собствени средства, да има незамърсяващо, модерно и без дългове топлофикационно дружество“, пише той във Facebook.
По думите на общинския съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев това е поредното безобразие на дружеството и решението им, да оставят 120 блока без парно и топла вода без предизвестие, е недопустимо.
"Не става ясно защо ремонтът не е направен през летните месеци, а ще остави хиляди домакинства без парно и топла вода в началото на отоплителния сезон, който започва около средата на октомври. Общинските съветници научихме за ремонта от медиите“, пише Ставрев във Facebook.
Обикновено големите ремонтни дейности се извършват през лятото. Последният такъв остави близо половин София без топла вода за около 10 дни в началото на септември. Програмата за ремонтните дейности също се обявява в началото на летните месеци, но планираният ремонт в "Дружба" досега не фигурираше на сайта на дружеството.
Според Ставре същевременно общинското дружество трупа още дългове и задължения.
"Към момента дължи 2.5 млрд. лв. на „Булгаргаз“ и БЕХ. Само за първите три месеца на 2025 доставчикът на парно за столицата е отчел 133 млн. лв. загуба - в разгара на отоплителния сезон. За сравнение през януари-март 2024 г. общинското дружество е имало печалба от 65 млн. лева - нормално за студените месеци, когато има високо потребление и съответно високи приходи. Новото ръководство на дружеството е назначено от икономическото мнозинство на ГЕРБ, БСП, ИТН, ВМРО и отцепници от “Възраждане” в СОС. Единственото решение, което вече виждам, е дружеството да се концесионира, подобно на “Софийска вода“, пише Ставрев.
Въпроси и от районния кмет
За отговори в спешен порядък настоя и новоизбраният районен кмет на „Искър“ Петко Краев от ГЕРБ.
В публикация във Facebook той съобщава, че е настоял за среща с ръководството на дружеството и е получил гаранция, че в рамките на тази седмица ще отговорят лично на въпросите му.
Краев щял да настоява всички жители на района да разберат колко е голяма авария, ще може ли да се отложи за летния период, какви ще се обезщетенията, как ще се осигури вода и топлина за детските градини и училища в района.
"Ще зададем същите въпроси и към Столична община-как и по какъв начин ще бъдат обезщетени всички абонати, как и по какъв начин ще се осигури вода и топлинна енергия за детските градини и училища в района", пояснява Краев.
През лятото на 2024 г. СОС смени със скандали и без конкурс ръководствата на шест общински дружества, сред които и „Топлофикация“. Последва политическо напрежение и дълга битка, след като кметът Васил Терзиев наложи вето и влезе в остър спор с областния управител от ГЕРБ Стефан Арсов. Сагата беше решена от съда, който остави новите шефове, избрани от ГЕРБ, БСП, ИТН, Карлос Контрера и отцепниците от „Възраждане“ на постовете им.
като бяха на власт направиха всичко възможно да докарат Топлофикация София и БЕХ през Булгаргаз до фалит, а сега видиш ли се загрижили, ама що не може оная работа в рая, докато кора е докрая, НЯма такива нагляри като мръсните руски шарлатани !
Гео-политиката иска жертви! Финансови. Павела Митова: Купуваме руски газ от посредници с 40% надценка и руско ядрено гориво, брандирано като френско
Павела Митова: Купуваме руски газ от посредници с 40% надценка и руско ядрено гориво, брандирано като френско
Автор: бТВ 16 Sep 2025 „След като няма да купуваме руски газ, тогава не трябва да го купуваме от посредници с 30–40% по-скъп“, заяви Павела Митова от ИТН и председател на енергийната комисия в Народното събрание. Според нея ЕС провежда лицемерна …
политика, която изкуствено товари икономиките на страните членки.
Свързани текстове: Делян Добрев пред "Гласове": Схемата на "Промяната" да купува по-скъп газ чрез посредници ни е струвала по 200 млн. на месец
Когато Европейският съюз налага определен тип санкции, както са например за внасянето на руски газ, тези санкции трябва да бъдат такива, които да не могат да бъдат заобикаляни, каза Митова.
„В случая имаме предпоставки, с които тези санкции се заобикалят от посредници, които, разбира се, покачват цената. И всъщност ние всички можем да си кажем в Европейския съюз: да, ние не внасяме руски газ, ние внасяме някакъв газ от посредници, който не знаем какъв е. Освен ако, разбира се, Путин не реши да го оцвети в някакъв цвят, да го пусне в тръбата, тогава най-вероятно ще имаме доста сериозен политкоректен проблем. Но в случая, да, смятам, че ние изкупуваме руски газ през посредници.“
По думите ѝ това повишава цената на продукта и на суровината, която би могла да се доставя по дългосрочните договори, с 30–40%.
„И това е лицемерие. След като няма да купуваме руски газ, то тогава не трябва да купуваме руски газ. Ако това е решението на Европейския съюз…“
Митова подчерта, че България внася и руско ядрено гориво, което се пакетира във Франция, а след това се нарича френско.
„Защото така ни е по-угодно. Всичко това аз намирам за една лицемерна политика на Европейския съюз, който ясно трябва да си зададе много въпроси. По-голяма част от тези въпроси ги поставя Марио Драги и в доклада си.“
Тя заяви, че ЕС трябва ясно да формулира целите си и че има „някакво раздвижване в правилната посока“.
„Защото ако продължаваме да се движим по същия начин, в който ние загробваме собствените си икономики, поставяйки ги под въпрос заради една или друга идеологическа насоченост – просто ей така, заради в случая либералната идеология за Зелената сделка, например, или заради хуманитарните ни разбирания за правилно, лошо и добро в случая с Украйна и Русия – тогава ние най-вероятно няма да изплуваме на геополитическата сцена като силен играч.“
Митова бе категорична, че проблемът засяга цяла Европа.
„Мисля, че Зелената сделка се доказва като една нефункционираща политика. Самият ѝ замисъл е правен през други времена, в които не сме били поставени в тази геополитическа ситуация. Затова смятам, че в момента тя трябва да бъде ревизирана. Защото нашата икономика – и нашата, имам предвид на Европейския съюз – остава на заден план.“
Тя изтъкна, че Европа не е конкурентоспособна, а индустриите изнасят производствата си извън Съюза.
„Аз помня, че бяхме в процес на предоговаряне на параметрите по този договор с Русия, след което бяха започнали, разбира се, военните действия в Украйна. Трябваше да бъдат намерени алтернативи. Не смятам, че алтернативата на това да купуваш руски газ на определена цена е да купиш руски газ 30% по-скъпо и да финансираш режима.“
По думите ѝ доставките трябва да идват от различни източници, като България вече има възможности с LNG и терминалите.
„И смятам, че тези неща трябва да бъдат казвани. Защото не може ние да се смятаме за много добри хора, които защитават Украйна, и в същото време да финансираме всячески режима на Путин, като казваме, че не го правим. А за всичко това да плащат нашите икономики, българските граждани. Мисля, че това е изключително политическо лицемерие.“
Източник: бТВ
Teзи са гнусни лобисти на Велия-концесионера на софийска вода! Който си точи зъбите и за още! 1) Ремонтът е го свършат по-рано! КОЙто не иска общинска топлофикация, иска шарлатанска топлофикация, концесионирана топлофикация, управлявана от измамниците Веолия, които само за 5 години репатрираха над 310 млн лв, и спонсорират ФРЕСНКИ футболен отбор. Които са изнесли МИЛИАРДИ! Които не са намалили загубите, които обещаха цена от 25 ст до края на концесията! 2) Топлофикация се източва от скъпия газ ( …
не е смешно, че гласуваме за грабители и идиоти, и малцина се осмеляват да кажат Истината https://glasove.com/intervyuta/pavela-mitova-kupuvame-ruski-gaz-ot-posrednitsi-s-40-nadtsenka-i-rusko-yadreno-gorivo-brandirano-kato-frensko
Шарлатани, движите ли корупцията? Захлебвате ли? Колко са ви % тите от обществените поръчки към днешна дата? ;)