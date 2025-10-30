Общината пита родителите как избират детска градина в София, местата за прием не са сред опциите

Столичната община реши да пусне анкета сред родителите как избират детска градина или ясла за децата си. Дали за това е по-важна материалната база, близостта до работа или до дома, програмата за обучение, наличието на допълнителни занимания или пък препоръката от познати. Сред възможностите обаче липсва ключова възможност – наличието на места в съответната градина и шансът детето въобще да бъде прието в нея.

Всяка година хиляди деца остават без места в градини в София, затова покрай кандидатстването, чиято кулминация е през май, изключително популярни са калкулаторите, които изчисляват шанса за прием, а масово съветите на препатили в групите в социалните мрежи са градината да се избере според възможността детето все пак да влезе в нея. Другата опция е частна ясла или градина. Често изборът на частна ясля пък се определя от това дали дава точка при прием в общинска градина, или не.

Общината, която би трябвало да е наясно с всички тези въпроси, е решила да пусне анкета, която да използва за подпомогне на планирането на бъдещи политики, програми и строителство на нови детски заведения.

"Анкетата е свързана с нуждите, очакванията и критериите при избор на детска градина от страна на родителите", съобщават от Столичната община.

"Разчитаме на висока активност, тъй като данните от проучването ще са нашата важна социология при планиране на строителство, разширения, образователни политики и програми. Мнението на родителите е ключово за Столична община, защото вярваме, че само в партньорство можем да създадем по-добри услуги за децата на София", каза кметът Васил Терзиев.

Как точно анкетата ще помогне при планирането на нови детски градини и ясли не е съвсем ясно, след като в нея няма въпроси, свързани с наличието на места. Питането, което има отношение към заветното класиране, е дали детето е прието, ако е прието в общинска градина въобще, по първо, второ или друго желание.

Анкетата пита родителите за фактори като качество на образованието, близост до дома, условия на средата и отношение на персонала. Има въпроси и решенията на родителите, чиито деца посещават частни детски заведения, центрове или родителски кооперативи.

Анкетата ще бъде активна до 13 ноември, като попълването и отнема около 5 минути. Тя ще бъде достъпна онлайн, а достъп ще бъде осигурен и чрез QR код, залепен на входовете на общинските детски градини.

През последната година 8844 деца останаха без място в детско заведение, а от тях 6311 са на възраст до 3 години. По данни на местната власт в София има 202 общински и 101 частни детски градини, в които се обучават около 44 000 деца. От началото на мандата на Васил Терзиев са били осигурени 2160 нови места, а още 3000 трябва да бъдат открити, твърдят от общината.

Най-сериозен недостиг на места има в районите "Триадица", "Лозенец", "Витоша", "Студентски", "Красно село", "Младост" и "Овча купел".

Същевременно в различни ясли и градини има повече от 2300 незаети места, както и неработещи групи заради недостига на персонал. По данни на общината най-много свободни места – 1076, има за набор 2019 г. Това е наборът, който би трябвало да е последна група в детската градина. Обикновено тогава част от родителите местят децата си в предучилищни групи в частни и общински училища, за да им подсигурят по-лесен прием в първи клас в желаното училище.

В момента 11 нови общински детски градини са в различен етап на строителство, а още 11 са в подготвителна фаза, твърдят от общината.