Общината ремонтира рисков язовир край София

Столичната община е започнала ремонт на яз. "Иваняне -2", който се намира край кварталите "Люлин" и "Банкя". Язовирът, който би трябвало да се ползва за земеделски нужди, е с полуразрушен преливник, компрометирана стена и неработещ изпускател, съобщават от общината.

Ремонтът на съоръжението ще струва около 700 000 лева и се финансира от бюджета на местната власт. "С реконструкцията ще подсигурим укрепване на стената, нов преливник и изпускател и модерна система за контрол", коментира с пост във Фейсбук кметът Васил Терзиев.

"Преди две години държавата планираше ремонт за над 2 млн. лв. по линия на Държавната консолидационна компания – модел, който в миналото често е носил повече съмнения, отколкото резултати. Вместо това решихме да поемем отговорността сами", заявява Васил Терзиев.

И допълва, че София "няма проблем с водата, но всички виждаме какво се случва в много други места в България – безводие, липса на план и безхаберие". "Ние в София нямаме право да чакаме и да се надяваме някой друг да реши проблемите. Длъжни сме да действаме отговорно и проактивно – защото водата е безценен ресурс, а и защото всяка стотинка на хората трябва да се харчи разумно", посочва още кметът.