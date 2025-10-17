Общината ще пробва да чисти нормално "Люлин" и "Красно село"

През почивните дни Столичната община ще тества графици за чистенето на изпадналите в криза с боклук райони "Люлин" и "Красно село". Това означава, че боклуците от кофите ще се събират по предварително определени графици и маршрути, както се случва в нормална ситуация.

Отпадъците ще се събират от техника и служители, осигурени от общината, както се случва от 5 октомври насам. Досега обаче екипите вдигаха кофите не по предварително определен график, а според това къде има най-голямо струпване на боклуци.

Целта на тестовете през почивните дни е сметосъбирането да се нормализира до края на обявената временна организация, а именно до 19 октомври. Така и кризисната ситуация в "Люлин" и "Красно село" може да бъде отменена, обясниха от общината.

Почистването с общинска техника обаче ще продължи, докато не се подпише договор за по-дългосрочно почистване на двата района. Очаква се работата да бъде възложена на общинската фирма "Софекострой", която получи средства за купуване на още техника за целта.

"След високата мобилизация, привлечения капацитет от съседни общини и граждански организации и натрупания напредък през последните седмици, вече изпробваме възможността да преминем към нормален работен ритъм", заяви зам.-кметът по екология Надежда Бобчева.

В момента боклукът в "Люлин" се събира с 3 сметоизвозващи камиона, два екипа на общинското предприятие „Паркове и градини" (с 2 камиона и 10 работника) и 1 екип за реакция на критични точки. В "Красно село" работят 3 боклукчийски камиона плюс още два по-малки и 1 камион за обслужване на доброволческите акции.

И за двата района е осигурена техника за събиране и на едрогабаритни отпадъци като стари мебели или електроуреди.

Паралелно с опита на общината да нормализира чистенето в "Люлин" и "Красно село" продължават и доброволческите акции. И този уикенд в двата района се организират такива. На три ключови точки ще се раздават чували и ръкавици, както и инструкции: