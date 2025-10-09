Общинска фирма ще чисти дългосрочно "Люлин" и "Красно село"

Общинската фирма "Софекострой" ще поеме в дългосрочен план чистенето на столичните райони "Люлин" и "Красно село". Столичният общински съвет одобри на дружеството, което не е в добро състояние, да бъдат отпуснати 9 млн. лева за купуването на техника. Тя трябва да се изпозва за обслужването на двата района, чието поддържане ще бъде директно възложено на "Софекострой".

Това обаче не решава настоящия проблем с кризисното събиране на боклука в тази част на София. Причината е, че за осигуряването на камиони, метачни машини и хора, които да работят с тях, ще е нужно време. Според представители на общината техника може да се намери и бързо, ако се вземе втора употреба. Според директора на дружеството Даниел Йорданов обаче дори и купуването на камиони втора ръка не може да стане бързо, тъй като ще се търсят специфични превозни средства заради характеристиките на районите, специално заради тесните улици в част от "Красно село".

Според Йорданов трудно ще се намерят и работници. "Фирмите, които освобождават пазара, не освобождават хората, защото част от тях не са българи. За да наемем работна ръка от чужбина, трябват 3-4 месеца", каза директорът на "Софекострой".

Кметът Васил Терзиев заяви, че ще се подсили и капацитетът на Столичното предприятие за третиране на отпадъците, което сега събира боклука в "Люлин" и "Красно село", но иначе оперира завода за смет, за да се реагира в кризисни ситуации.

Кризата щяла да се реши скоро

Според зам.-кмета по екологията Надежда Бобчева съвсем скоро нормалното събиране на боклука в "Люлин" и "Красно село" ще бъде възстановено, тъй като общината ще разполага с големи камиони за отпадъци. От сряда вечерта два такива, изпратени от община Ботевград, вече вдигат кофите в двата района.

Столичното предприятие за третиране на отпадъците, което и в момента осигурява основно техниката и хората за събирането на боклука, също е наело боклукчийски камион. Пристигнали са още 3 такива от общините Елин Пелин и Панагюрище, които в момента минавали технически прегледи. В петък щял да дойде и камион от Благоевград, както и два, купени от организацията Гората.бг. В кризисното чистене се включват и техника и хора на "Софекострой", които по принцип обслужват "Красна поляна".

През почивните дни ще се организира и доброволческа акция по извозване на отпадъците от "Люлин" и "Красно село".

Кметът Васил Терзиев също заяви, че проблемите с чистенето в двата района ще бъдат решени скоро.

Поръчката

В средносрочен план общинската фирма "Софекострой" ще поеме "Люлин" и "Красно село", тъй като общината е решила да прекрати тази част от поръчката за чистенето на София, обявена през юни. До крайния етап стигна само един кандидат - консорциум с участието на фирма, свързвана с Христофорос Аманатидис - Таки. Тя обаче предложи прекалено високи и неприемливи според кмета Васил Терзиев цени, които той определи като "рекет". Подобни са офертите и по почти всички позиции, на които е разделена поръчката. Освен това за една от зоните, обхващаща "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне" няма останали кандидати. Договорът с настоящия чистач там - фирмата "Грийн партнърс", свързвана с Румен Гайтански - Вълка, изтича през декември.

В четвъртък кметът Васил Терзиев за пореден път обяви, че високите цени, дадени от участниците в поръчката, ще доведат до ръст на такса смет. Той обаче не смята, че администрацията е направила грешки при определянето на параметрите на поръчката. Според част от общинските съветници екипът на Терзиев е сбъркал като е сложил прогнозни, а не максимални цени на поръчката и че не я е обявил още през 2024 г.

Документите за търга бяха изпратени в Агенцията за общществените поръчки на 23 март, когато договорът за "Люлин" и "Красно село" вече изтичаше и се налагаше да бъде удължен с 6 месеца. Търгът беше пуснат през юни, след като през това време престоя в Агенцията за обществени поръчки неясно защо.

Отговори за обществената поръчка

"Спрете да се упражнявате дали обществената поръчка е добра или не. Имаме контрол върху заданието, върху това колко би трябвало да струва услугата, върху големината на глобите, върху договора, който беше окачествен от някои от участниците като такъв, който поставя общината в господстващо положение. Ами той трябва да е такъв, значи сме си свършили работата", обърна се кметът Васил Терзиев към общинските съветници.

И добави, че общината няма контрол върху това колко време би се забавила поръчката в Агенцията за обществените поръчки, "върху това кой ще реши да пали камиони, как ще се вземе лиценз на друга фирма, как ще се сплаши трета". Терзиев добави, че общината не може да контролира и предложените цени, които "са в космоса". "Нямаме контрол върху това, че някой използва подходи от 90-те и институциите не си вършат работата", коментира Терзиев.

Според кмета, след като има фирма, която е дала цени за чистене, близки до прогнозните на общината, тогава администрацията си е свършила работата при определянето им. От местната власт обясняват решението да не се поставят максимални цени, както са организирани всички търгове за чистене на София до момента, е взето, тъй като столичните райони били различни и цената за почистването им варира. Така и няма обяснение защо не е сметната различна цена за всеки район.

Кметът обясни още, че скоро ще бъде представен детайлен план за действие, за да се предотврати кризата с чистенето в почти всички останали райони в София.