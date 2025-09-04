Общо 11 души загинаха вчера при руски удари в украинската Донецка област

Общо 11 мирни граждани са загинали вчера в украинската Донецка област, а 16 други са били ранени, предаде Укринформ, като цитира публикация на Вадим Филяшкин, ръководител на донецката областна администрация.
Девет души са били убити в град Констянтиновка, по една жертва има в градовете Сиверск и Каленики. По-рано Укринформ съобщи, че при руския артилерийски обстрел и удари с дронове по Костянтиновка вчера са загинали девет цивилни и са били ранени други седем.
От началото на пълномащабното нашествие в Донецка област са били убити 3578 души, а 8013 са били ранени. Това не включва убитите и ранените от Мариупол и Волноваха.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.