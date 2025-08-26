Обвиняемият за катастрофата в Слънчев бряг е дал положителна проба за марихуана

Никола Бургазлиев, обвиняем за катастрофата с АТВ в "Слънчев бряг", при която тежко пострадаха 35-годишната Христина Здравкова и и 4-годишният ѝ син Мартин, е дал положителна проба за марихуана. Това съобщи окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев. Според него това дава основание обвинението срещу 18-годишния Бургазлиев да бъде преквалифицирано към по-тежко. В момента младежът е в ареста, каквато мярка му бе наложена от съда в Бургас.

По-рано Бургазлиев бе оставен само под домашен арест от съда в Несебър. Решението предизвика сериозно недоволство, а и се появиха съмнения за чадър над шофьора, който е син на полицаи от Несебър.

Няма условности

"Експертизата не борави с условности. Тя е категорична относно наличието на въпросното наркотично вещество или по-скоро негавата активна съставка – тетрахидроканабинол. Това, разбира се, след преценка на наблюдаващия прокурор, ни дава основание да обмислим преквалификацията на деянието като умишлено такова", заяви Чинев.

По правило умишлените престъпления се наказват по-тежко от непредпазливите. Принципът в България е, че транспортните престъпления се считат за непредпазливи, т.е. по-леко наказуеми. През последните години прокуратурата направи няколко опита да прокара т.нар. евентуален умисъл и да стигне до по-тежки наказания. Успехът бе частичен (например по делото за смъртта на журналиста Милен Цветков), но тази практика все още не може да се наложи в България.

Положителната проба със сигурност утежнява положението на обвиняемия. Още повече, че законът у нас не прави разлика между употреба и въздействие. Т.е. достатъчно е да се докаже, че някой е шофирал след употреба, а не под въздействие.

Обещахме да положим усилия

Във вторник Чинев, главният прокурор Борислав Сарафов и следователят от нациолналното следствие Мариян Маринов имаха среща с близки на пострадалите при катастрофата. Разследването срещу Бургазлиев бе преместено в София заради съмнения, че в Бургас и Несебър може да се прикрият доказателства поради влиянието на родителите му.

"От наша страна бяха дадени гаранции, че ще положим всички усилия така щото да бъде разкрита обективната истина", коментира Чинев.

Маринов пък коментира, че са събрани множество доказателства и са иззети записи от камери, които показват инцидента от всички ъгли. Назначена е експертиза, която трябва да установи механизма на катастрофата и да отговори дали АТВ-то е било технически изправно.

Кома

4-годишният Мартин, който беше блъснат от АТВ в "Слънчев бряг", продължава да е в кома. Детето бе транспортирано с хеликоптер в "Пирогов" в понеделник.

"Направени са всички изследвания и скенер, на който се потвърждава, че водещата причина за състоянието на пострадалото дете е тежка черепно-мозъчна травма. Състоянието му отговаря на тази диагноза - то е в кома", каза пред журналисти д-р Христо Пседерски, който е реаниматор в "Пирогов".

Той добави, че детето не е контактно, но е със спонтанно дишане.

"Правим всичко възможно, но никой не може да даде прогноза за по-нататъшното развитие, както и колко дълго ще продължи лечението", посочи д-р Пседерски.

Ще бъдат направени още изследвания, ще бъдат направени и консултации с лекари от други болници.

Майка му е в по-тежко състояние. Тя е в мозъчна смърт и сърцето ѝ се поддържа с машини и медикаменти. Според близките ѝ лекарите не дават никаква надежда.