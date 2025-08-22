Обвиняемият за катастрофата в "Слънчев бряг" остава в ареста

Никола Бургазлиев, единственият обвиняем за тежката катастрофа с АТВ в курорта "Слънчев бряг", остава в ареста, реши окончателно в петък бургаският окръжен съд. При инцидента АТВ-то, шофирано от 18-годишния Бургазлизев, връхлетя върху семейство с деца, стоящи на тротоара. От удара в кома и с минимални шансове за живот остава 35-годишната Христина. С опасност за живота е и 4-годишният ѝ син.
Ново обвинение
Първоначално Бургазлиев бе арестуван, но съдът в родния му Несебър постанови мярка "домашен арест". Младежът е с чисто съдебно минало, няма данни да се е опитвал да се укрие, а и към онзи момент обвинението му беше по-леко.
В петък се разбра, че прокуратурата го е преквалифицирала в нанасяне на тежка телесна повреда. По този текст от НК се превижда и по-тежко наказание. Ако се стигне и до смъртен случай, вероятно обвинението отново ще бъде сменено.
Решението за постоянен арест дойде на фона на протести и все по-засилващи се съмнения как се разследва случаят. Бургазлиев е син на двама полицаи от Несебър. Твърди се, че пробата му за алкохол и наркотици не е взета на мястото на произшествието, а в управлението, което поражда съмнения за прикриване на доказателства.
В петък от прокуратурата коментираха, че пробата е дадена от самия него и това е доказано чрез ДНК-анализ. По информация на бургаското издание "Флагман" младежът не е бил сам в АТВ-то. С него е имало и момиче, което основен свидетел. По данни на "Флагман" обаче тя все още не е разпитана.
Казаха, че няма шансове
Докато съдът решаваше за мярката, пред сградата се провеждаше протест с искане за ареста на обвияемия. По-рано роднини на пострадалата жена се събраха пред Съдебната палата в Бургас. Състоянието ѝ остава критично, а според близките ѝ лекарите са казали, че тя няма шансове. Те разказват, че лекарите са им казали, че младата жена е в клинична смърт, а сърцето ѝ се поддържа с машини и медикаменти.
"Лекарите просто изчакват момента, в който сърцето ѝ ще спре да се повлиява от медикаментите и ще настъпи най-лошото – смърт. Те не казват период, но казаха, че такъв ще е изходът", заяви сестрата на пострадалата Христина.
Четиригодишното ѝ дете продължава да е в кома и също е с опасност за живота.
За трагедията в "Слънчев бряг" бе обвинен 18-годишният Никола Бургазлиев. Той прекара в ареста само няколко часа, след което бе освободен под домашен. В петък прокуратурата ще протестира с искане за по-строга мярка.
"За мен е просто терорист. Не трябва да е под домашен арест. Да се врежеш в тълпа и да убиеш хора, това е просто ужасно", заяви бащата на блъснатата Христина.
Там му е мястото. А родителите му дали ще се замислят, че с липсата на правилно възпитание, му строшиха живота още в началото? Разглезените деца често катастрофат в реалността, но за жалост убиват и други хора.
Съдиите от Несебърския съд, в нормална държава щяха да бъдат разследвани. При двама човека в кома те определят това за средна телесна повреда и пускат извършителя да си стои под домашен арест.
Както е тръгнало скоро може да има щурм на съдебни палати. Дебелоочието и гаврата с жертвите на престъпления и прякото покровителство на убийци вече надминава всякакви граници. Чудя се как тия говеда в тоги спят спокойно.
Ще отговарят бе тъпак, кой го е възпитал. Или има общество или няма, а средно положение няма, изруд ненормален.
Как другите хора да отговарят за деянията на извършителя бе, тъпак, колко пъти си падал по глава? Все едно да затворят или пребият майка ти че те е родила такъв малоумник. С тия соц-родовообщински разбирания за лична отговорност не случайно си фен на пичин и колхоза, там от самото си създаване всичко е в услуга на бащицата-господар, колективизация под различни форми: крепостничество и колхозничество, а за хората на кой му пука. Пушечно месо. Бегай натам, твойто е.
Тези протести станаха нещо обикновенно и организирано се събират доста хора, които са недоволни, но от какво? Не са ли наясно, че тези, за които гласуват нарочно не правят реформи в съдебната система, гласуват си закони и закончета с цел избягване на законите, защото в противен случай ще отидат зад решетките! Протестиращите трябва да искат смяна на това пост-комунистическо управление, чиято цел е да руши доверието в демокрацията! Затова се появиха и толкова много носталгици по комунизма и такова …
изобилие от червени партии и партийки! А да се събират и да искат по-високи присъди и да определят приблизителното наказание за виновниците са само медийни изяви без полза! Искайте и отстоявайте присъдите на звезди и политици като Стоичков, Лечков, Боко, Желязков и
други да са такива, каквито се налагат на обикновенните, бедни и беззащитни хора! Тогава ще има истинска правда и правосъдие!
Държавата трябва да работи за изрудите, щото то иначе няма как да съществува. До такъв извод може да се достигне.
На насилието не се отвръща с насилие, щото всички ще се превърнат в животни. Може би наистина родителите трябва да останат без работа. Да се въведат мерки, които засягат не само убиеца, а и близките му, или тяхното имотно състояние. Никакви мерки не работят, след като държавата не работи. Хората имат право да се разхождат по тротоара. Сигурно трябват нови платна с буферна зона, която да намалява риска от трагични инциденти.
Затова, следващия път, когато подобен ypод помете и рани хора на тротоара, пешеходна пътека, дори в автобус, бой за гaдmа докато мърда! Съдебната система в България от много отдавна cмърди на мършa, няма да ви помогне - умряла е. Оправяйте се сами.