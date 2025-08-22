Обвиняемият за катастрофата в "Слънчев бряг" остава в ареста

Никола Бургазлиев, единственият обвиняем за тежката катастрофа с АТВ в курорта "Слънчев бряг", остава в ареста, реши окончателно в петък бургаският окръжен съд. При инцидента АТВ-то, шофирано от 18-годишния Бургазлизев, връхлетя върху семейство с деца, стоящи на тротоара. От удара в кома и с минимални шансове за живот остава 35-годишната Христина. С опасност за живота е и 4-годишният ѝ син.

Ново обвинение

Първоначално Бургазлиев бе арестуван, но съдът в родния му Несебър постанови мярка "домашен арест". Младежът е с чисто съдебно минало, няма данни да се е опитвал да се укрие, а и към онзи момент обвинението му беше по-леко.

В петък се разбра, че прокуратурата го е преквалифицирала в нанасяне на тежка телесна повреда. По този текст от НК се превижда и по-тежко наказание. Ако се стигне и до смъртен случай, вероятно обвинението отново ще бъде сменено.

Решението за постоянен арест дойде на фона на протести и все по-засилващи се съмнения как се разследва случаят. Бургазлиев е син на двама полицаи от Несебър. Твърди се, че пробата му за алкохол и наркотици не е взета на мястото на произшествието, а в управлението, което поражда съмнения за прикриване на доказателства.

В петък от прокуратурата коментираха, че пробата е дадена от самия него и това е доказано чрез ДНК-анализ. По информация на бургаското издание "Флагман" младежът не е бил сам в АТВ-то. С него е имало и момиче, което основен свидетел. По данни на "Флагман" обаче тя все още не е разпитана.

Казаха, че няма шансове

Докато съдът решаваше за мярката, пред сградата се провеждаше протест с искане за ареста на обвияемия. По-рано роднини на пострадалата жена се събраха пред Съдебната палата в Бургас. Състоянието ѝ остава критично, а според близките ѝ лекарите са казали, че тя няма шансове. Те разказват, че лекарите са им казали, че младата жена е в клинична смърт, а сърцето ѝ се поддържа с машини и медикаменти.

"Лекарите просто изчакват момента, в който сърцето ѝ ще спре да се повлиява от медикаментите и ще настъпи най-лошото – смърт. Те не казват период, но казаха, че такъв ще е изходът", заяви сестрата на пострадалата Христина.

Четиригодишното ѝ дете продължава да е в кома и също е с опасност за живота.

За трагедията в "Слънчев бряг" бе обвинен 18-годишният Никола Бургазлиев. Той прекара в ареста само няколко часа, след което бе освободен под домашен. В петък прокуратурата ще протестира с искане за по-строга мярка.

"За мен е просто терорист. Не трябва да е под домашен арест. Да се врежеш в тълпа и да убиеш хора, това е просто ужасно", заяви бащата на блъснатата Христина.