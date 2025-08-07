Обвиняемият за нападението срещу Дебора излиза на свобода

Пловдивският окръжен съд постанови освобождаването срещу парична гаранция на Георги Георгиев, обвинен за бруталното нападение над Дебора Михайлова. Той ще трябва да внесе 10 000 лева, за да бъде вдигнат домашния му арест.

Преди това районният съд в Пловди също позволи на Георгиев да излезе на свобода, но срещу гаранция от 25 000 лв.

Обвиняемият е в ареста от две години и адвокатите му многократно се опитваха да му издействат освобождаване. Две години е минималната присъда за престъпленията, в които Георгиев е обвинен – средна телесна повреда, принуда и закана с убийство.

Това означава, че ако бъде наказан с минималния срок, той изобщо няма да лежи, тъй като времето в следствения арест се приспада.

В началото на юли Георгиев обяви гладна стачка в ареста, а в съда бяха внесени документи, че му предстои операция за премахване на киста.

Младият мъж е обвиняем за това, че е нарязал приятелката си Дебора Михайлова с макетен нож, причинявайки ѝ множество наранявания. За случая се разбра през лятото на 2023 г.

Нападението срещу момичето предизвика сериозно обществено напрежение особено след като се разбра, че първоначално обвиняемият е освободен. Оправданието бе, че първото медицинско заключение е за лека телесна повреда, въпреки пораженията по тялото на Дебора.

След граждански протести Георгиев бързо бе върнат в ареста и бе изготвена нова медицинска експертиза, а в прокуратурата в Стара Загора се стигна и до оставки.

После всички съдиите в Стара Загора избягаха от отговорност и отказаха да гледат делото. Така случаят стигна до Пловдив.

След близо година заседания обаче и съдия Десислава Порязова от Пловдив си направи отвод по искане на адвокатите на Георгиев. Така делото започна отначало при друг съдия.